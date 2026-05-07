Больше всего компаний открывается в Санкт-Петербургской агломерации - 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T04:18+0300
2026-05-07T04:50+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская агломерация стала лидером роста по регистрации новых компаний и индивидуальных предпринимателей в России по итогам первого квартала 2026 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик".
Согласно данным, количество открытий компаний в Санкт-Петербургской агломерации превысило число закрытий на 2887, а в Московской - на 2072. По словам аналитиков сервиса, именно эти два центра формируют около 25% чистого прироста количества юрлиц по стране.
Кроме того, положительное сальдо по открытию новых компаний сохраняют Татарстан, Башкирия, Свердловская и Нижегородская области.
В целом чистый прирост новых компаний и индивидуальных предпринимателей в первом квартале составил 19,8 тысячи.
 
