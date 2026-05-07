Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026
Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026
Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 в ходе написания экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости. | 07.05.2026, ПРАЙМ
02:30 07.05.2026
 
Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 в ходе написания экзамена

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 в ходе написания экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, запрещается выполнять работу несамостоятельно, общаться с другими участниками экзамена, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по соответствующим учебным предметам.
Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы на бумажном и электронных носителях, фотографировать бланки, переписывать задания в черновики.
В документе также отмечается, что во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами.
За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника могут удалить из пункта проведения экзамена: соответствующий акт составят в двух экземплярах в штабе. Первый выдадут участнику экзамена, а второй направят в Государственную экзаменационную комиссию.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
 
