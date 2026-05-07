https://1prime.ru/20260507/rosobrnadzor-869728317.html

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 - 07.05.2026, ПРАЙМ

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 в ходе написания экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T02:30+0300

2026-05-07T02:30+0300

2026-05-07T02:30+0300

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869728317.jpg?1778110203

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 в ходе написания экзамена, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, запрещается выполнять работу несамостоятельно, общаться с другими участниками экзамена, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по соответствующим учебным предметам. Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы на бумажном и электронных носителях, фотографировать бланки, переписывать задания в черновики. В документе также отмечается, что во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника могут удалить из пункта проведения экзамена: соответствующий акт составят в двух экземплярах в штабе. Первый выдадут участнику экзамена, а второй направят в Государственную экзаменационную комиссию. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество