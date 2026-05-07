Роспотребнадзор объяснил, как вернуть подарочную карту - 07.05.2026, ПРАЙМ

Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара, поэтому он подлежит возврату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T01:41+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара, поэтому он подлежит возврату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Нередко возникает вопрос, что делать, если по определенным причинам не удалось воспользоваться подарочным сертификатом. Роспотребнадзор сообщает: подарочная карта в правовом смысле рассматривается как предварительная оплата товара, которую можно вернуть", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве пояснили, что если продавец установил правила, не соответствующие закону, потребитель вправе обратиться с претензией, и потребовать возврата денежных средств, а также подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд. Кроме того, потребитель имеет право требовать возврата денег, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы за неудовлетворение требований добровольно.

