Роспотребнадзор объяснил, как вернуть подарочную карту
Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара, поэтому он подлежит возврату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T01:41+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара, поэтому он подлежит возврату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Нередко возникает вопрос, что делать, если по определенным причинам не удалось воспользоваться подарочным сертификатом. Роспотребнадзор сообщает: подарочная карта в правовом смысле рассматривается как предварительная оплата товара, которую можно вернуть", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что если продавец установил правила, не соответствующие закону, потребитель вправе обратиться с претензией, и потребовать возврата денежных средств, а также подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.
Кроме того, потребитель имеет право требовать возврата денег, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы за неудовлетворение требований добровольно.
Роспотребнадзор: подарочный сертификат является предварительной оплатой товара
