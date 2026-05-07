Роспотребнадзор объяснил, как вернуть подарочную карту - 07.05.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор объяснил, как вернуть подарочную карту
01:41 07.05.2026
 
Роспотребнадзор объяснил, как вернуть подарочную карту

Роспотребнадзор: подарочный сертификат является предварительной оплатой товара

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Подарочный сертификат является предварительной оплатой товара, поэтому он подлежит возврату, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Нередко возникает вопрос, что делать, если по определенным причинам не удалось воспользоваться подарочным сертификатом. Роспотребнадзор сообщает: подарочная карта в правовом смысле рассматривается как предварительная оплата товара, которую можно вернуть", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что если продавец установил правила, не соответствующие закону, потребитель вправе обратиться с претензией, и потребовать возврата денежных средств, а также подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд.
Кроме того, потребитель имеет право требовать возврата денег, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы за неудовлетворение требований добровольно.
 
