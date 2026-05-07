В России к 2030 году средний возраст вагонов в пригороде составит 12 лет
В России к 2030 году средний возраст вагонов в пригороде составит 12 лет
03:06 07.05.2026
 
В России к 2030 году средний возраст вагонов в пригороде составит 12 лет

Средний возраст вагонов, перевозящих пассажиров в пригороде, к 2030 году составит 12 лет

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в России по железной дороге в пригороде, к 2030 году составит 12 лет, следует из профильной концепции, которую изучило РИА Новости.
Правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года. В документе сказано, что в 2025 году в пригородном сообщении использовались более 12 тысяч вагонов, средний возраст которых составлял 13 лет при нормативном сроке службы от 30 до 40 лет.
"В результате реализации концепции к концу 2030 года: должно быть закуплено до 4 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава… средний возраст вагонов составит 12 лет", - говорится в документе.
Там было указано, что до 2035 года планируется закупить до 7 тысяч вагонов для пригородного сообщения на сумму около 1,4 триллиона рублей.
 
