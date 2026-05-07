https://1prime.ru/20260507/rossija-869728689.html

В России к 2030 году средний возраст вагонов в пригороде составит 12 лет

В России к 2030 году средний возраст вагонов в пригороде составит 12 лет - 07.05.2026, ПРАЙМ

В России к 2030 году средний возраст вагонов в пригороде составит 12 лет

Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в России по железной дороге в пригороде, к 2030 году составит 12 лет, следует из профильной концепции,... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T03:06+0300

2026-05-07T03:06+0300

2026-05-07T03:06+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869728689.jpg?1778112377

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в России по железной дороге в пригороде, к 2030 году составит 12 лет, следует из профильной концепции, которую изучило РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года. В документе сказано, что в 2025 году в пригородном сообщении использовались более 12 тысяч вагонов, средний возраст которых составлял 13 лет при нормативном сроке службы от 30 до 40 лет. "В результате реализации концепции к концу 2030 года: должно быть закуплено до 4 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава… средний возраст вагонов составит 12 лет", - говорится в документе. Там было указано, что до 2035 года планируется закупить до 7 тысяч вагонов для пригородного сообщения на сумму около 1,4 триллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия