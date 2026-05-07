Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции в месячном выражении - до 8,5 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:46+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции в месячном выражении - до 8,5 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли огурцы из Турции на 8,5 тысячи долларов против 418,6 тысячи в феврале. Таким образом, импорт упал в 49,3 раза за месяц.
Крупнейшими покупателями турецких огурцов в марте стали Грузия (2,1 миллиона долларов), Румыния (1,9 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов).
Помидоров в марте Россия ввезла почти на ту же сумму, что и месяцем ранее - 10,5 миллиона долларов. В результате РФ стала вторым крупнейшим покупателем турецких помидоров, в топ-3 вошли также Румыния (19,8 миллиона долларов) и Польша (6,9 миллиона долларов).
бизнес, россия, турция, румыния, грузия
