Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/rossija-869730664.html
Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции
Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции - 07.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции
Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции в месячном выражении - до 8,5 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:46+0300
2026-05-07T05:46+0300
бизнес
экономика
россия
турция
румыния
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869730664.jpg?1778121988
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции в месячном выражении - до 8,5 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли огурцы из Турции на 8,5 тысячи долларов против 418,6 тысячи в феврале. Таким образом, импорт упал в 49,3 раза за месяц. Крупнейшими покупателями турецких огурцов в марте стали Грузия (2,1 миллиона долларов), Румыния (1,9 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов). Помидоров в марте Россия ввезла почти на ту же сумму, что и месяцем ранее - 10,5 миллиона долларов. В результате РФ стала вторым крупнейшим покупателем турецких помидоров, в топ-3 вошли также Румыния (19,8 миллиона долларов) и Польша (6,9 миллиона долларов).
турция
румыния
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, турция, румыния, грузия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РУМЫНИЯ, ГРУЗИЯ
05:46 07.05.2026
 
Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции

Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции в месячном выражении

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в 49 раз сократила закупки огурцов из Турции в месячном выражении - до 8,5 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли огурцы из Турции на 8,5 тысячи долларов против 418,6 тысячи в феврале. Таким образом, импорт упал в 49,3 раза за месяц.
Крупнейшими покупателями турецких огурцов в марте стали Грузия (2,1 миллиона долларов), Румыния (1,9 миллиона долларов) и Украина (1,3 миллиона долларов).
Помидоров в марте Россия ввезла почти на ту же сумму, что и месяцем ранее - 10,5 миллиона долларов. В результате РФ стала вторым крупнейшим покупателем турецких помидоров, в топ-3 вошли также Румыния (19,8 миллиона долларов) и Польша (6,9 миллиона долларов).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТУРЦИЯРУМЫНИЯГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала