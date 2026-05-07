Россия в марте увеличила закупки косметики из США

Россия в марте увеличила в три раза в месячном выражении закупки косметических средств из США - до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T07:17+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила в три раза в месячном выражении закупки косметических средств из США - до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, российские компании ввезли средства по уходу за кожей и другие косметические изделия из Штатов на 2,1 миллиона долларов против 722,4 тысячи в феврале. Таким образом, импорт подскочил в 2,9 раза за месяц. Больше всего из этой суммы пришлось на покупку эфирных масел (1,2 миллиона долларов), а также на парфюмерные составы и различные ароматические смеси (553,6 тысячи долларов). По итогам марта доля России от всех поставок составила менее 1%. Крупнейшими покупателями американской косметики стали Канада (313,7 миллиона долларов), Мексика (137,6 миллиона долларов) и Великобритания (67,6 миллиона долларов).

