https://1prime.ru/20260507/rossija-869733091.html

Около пяти тысяч итальянцев проживают в России

Около пяти тысяч итальянцев проживают в России - 07.05.2026, ПРАЙМ

Около пяти тысяч итальянцев проживают в России

Около 5 тысяч итальянцев в настоящее время проживают в России, среди них студенты, предприниматели и даже пенсионеры, рассказал РИА Новости президент Ассоциации | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T07:47+0300

2026-05-07T07:47+0300

2026-05-07T07:47+0300

экономика

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869733091.jpg?1778129245

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Около 5 тысяч итальянцев в настоящее время проживают в России, среди них студенты, предприниматели и даже пенсионеры, рассказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Пять тысяч - это и деловые люди, и люди искусства, и переводчики, и журналисты, и студенты. И, между прочим, пенсионеры, нашедшие в России свою любовь, русских жен и давно живущие здесь", - сказал собеседник агентства. Но львиная доля итальянцев в России — это специалисты-инженеры, занятые в самых разных сферах – в промышленности, в пищевой отрасли, в агросекторе, в строительном и ресторанном бизнесе, заметил Торрембини. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия