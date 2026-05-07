Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/rossiya-869761251.html
На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России
На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России - 07.05.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России
В ближайшем будущем в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T23:06+0300
2026-05-07T23:07+0300
европа
запад
москва
владимир путин
александр стубб
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В ближайшем будущем в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X."Вскоре в Европе может перестать считаться изменой отстаивание дипломатических отношений с Россией", — считает он.Глава Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда "для этого настанет правильный момент". Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным.Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщал, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией".
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869760910.html
европа
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, запад, москва, владимир путин, александр стубб, ес, евросовет
ЕВРОПА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Стубб, ЕС, Евросовет
23:06 07.05.2026 (обновлено: 23:07 07.05.2026)
 
На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России

Диесен: в Европе могут нормализовать отстаивание дипломатических отношений с РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Россия и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В ближайшем будущем в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Вскоре в Европе может перестать считаться изменой отстаивание дипломатических отношений с Россией", — считает он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
Глава Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда "для этого настанет правильный момент". Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщал, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе
22:59
 
ЕВРОПАЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинАлександр СтуббЕСЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала