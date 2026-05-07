На Западе сделали заявление после нового решения в отношении России

В ближайшем будущем в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен

2026-05-07T23:06+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В ближайшем будущем в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X."Вскоре в Европе может перестать считаться изменой отстаивание дипломатических отношений с Россией", — считает он.Глава Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда "для этого настанет правильный момент". Как утверждает газета Financial Times со ссылкой на Кошту, лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным.Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщал, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией".

