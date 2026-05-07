В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте - 07.05.2026, ПРАЙМ
В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта. Этот метод предполагает, что для поддержания порядка на рабочем месте необходимо следовать японскому методу пяти ступеней (5S): сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Сортировка означает, что сотрудник должен разделить предметы на рабочем столе на две категории: используемые постоянно и периодически. Вещи, которые не используются в текущей деятельности, следует разместить в одну зону, а те, без которых работа невозможна, - в другую. На этапе самоорганизации необходимо определить точное и постоянное место для каждого предмета на рабочем месте: часто используемые вещи следует располагать близко к себе, а редко используемые - в отдаленных местах. Затем зоны хранения и вещи можно маркировать для удобства. При этом предметы для выполнения производственного процесса нужно размещать таким образом, чтобы персонал не тратил время на перемещение из одного места в другое. Систематическая уборка означает постоянное поддержание рабочих мест в чистоте и готовности к использованию. Организация должна своевременно принимать меры по устранению источников загрязнения. Стандартизация предполагает создание единой схемы по организации рабочего места: например, фотографию образцового состояния рабочего стола. Совершенствование означает, что организация должна создавать различные источники мотивации для сотрудников: конкурсы, конференции, соревнования и другие поощрения за порядок на рабочем месте.
