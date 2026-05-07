Путина удивил рост производительности труда на предприятиях "Ростеха" - 07.05.2026, ПРАЙМ
Путина удивил рост производительности труда на предприятиях "Ростеха"
2026-05-07T14:44+0300
промышленность
россия
владимир путин
сергей чемезов
ростех
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина удивил рост производительности труда на предприятиях "Ростеха". Путин в четверг провел в Кремле встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он рассказал Путину, что госкорпорация закупает современные роботизированные станки, за счет чего производительность труда в 2025 году увеличилась на 20,2%. "Да ладно? Производительность труда? ...Это хороший результат. Вы уверены, что на 20%?", - спросил Путин, на что Чемезов ответил утвердительно. Глава "Ростеха" пояснил, что выработка на одного сотрудника составила 6,2 миллиона рублей.
Промышленность, РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех
