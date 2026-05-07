Чемезов рассказал, как выросла зарплата сотрудников "Ростеха"
2026-05-07T14:47+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средний размер заработной платы сотрудников госкорпорации "Ростех" по итогам 2025 года вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил 123,4 тысячи рублей, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Сегодня 727 тысяч человек работают на предприятии. Мы стали крупнейшими работодателями, вторыми после РЖД. Заработная плата растет. Сегодня она составляет 123,4 тысячи рублей, зарплата выросла на 15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Чемезов, рассказывая об итогах 2025 года. Топ-менеджер отметил, что производительность труда за этот период выросла на 20,2% благодаря внедрению роботизированных станков. При этом показатель выработки в пересчете на одного сотрудника составил 6,2 миллиона рублей. Чемезов добавил, что консолидированная выручка госкорпорации "Ростех" по итогам 2025 года выросла на 25% и превысила 4,5 триллиона рублей, в том числе выручка от реализации гражданской продукции выросла на 1,4% - более чем до 1,12 триллиона рублей.
