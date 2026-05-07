РСТ: отмена таможенных платежей может повысить привлекательность круизов - 07.05.2026, ПРАЙМ
РСТ: отмена таможенных платежей может повысить привлекательность круизов
2026-05-07T03:12+0300
03:12 07.05.2026
 
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Отмена таможенных платежей для иностранных судовладельцев, которые организуют круизы на Дальнем Востоке в территориальных водах РФ, может поспособствовать повышению привлекательности круизов для иностранных туристов, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
По его словам, высокие налоговые таможенные платежи, которые должен платить иностранный судовладелец, если он организует круизы на территориальных водах России, влияют на то, что стоимость таких путешествий оказывается существенно выше.
"Иностранные суда, которые делают такие круизы - например, точка старта у них могла бы быть где-нибудь в Японии, - заходя на наш Дальний Восток и возвращаясь в Японию, они такие платежи не платят, и, как следствие, они могут быть достаточно, существенно более дешёвыми. Поэтому, мне кажется, один из способов, как сделать эти круизы более привлекательными для иностранных туристов - это вот отмена этих таможенных платежей, которые вынуждены платить иностранные судовладельцы, если они делают круизы из наших портов", - рассказал собеседник агентства.
 
