Страховой рынок России покажет рост в 2026 году, считают эксперты - 07.05.2026, ПРАЙМ
Страховой рынок России покажет рост в 2026 году, считают эксперты
00:20 07.05.2026 (обновлено: 01:15 07.05.2026)
 
Страховой рынок России покажет рост в 2026 году, считают эксперты

"Эксперт РА": страховой рынок России покажет рост в 2026 году на 5-7%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Все сегменты страхового рынка России покажут рост в 2026 году, а его общий объем увеличится на 5-7%, до 4,2 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"По итогам 2026 года страховой рынок может вырасти на 5-7%", - говорится в документе. Согласно приведенным оценкам, его общий объем достигнет к концу года 4,212 триллиона рублей.
Авторы ожидают, что прирост страхования жизни по итогам 2026 года может составить 0-3%. На динамику этого сектора повлияет прекращение продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и переток клиентов в накопительное страхование жизни (НСЖ), а также снижение доли коротких и рост более долгосрочных продуктов.
Кроме того, эксперты прогнозируют некоторую активизацию кредитного страхования жизни в текущем году.
"Страхование иное, чем страхование жизни, может увеличиться на 9-10% за 2026 год", - говорится в обзоре.
В этом сегменте, по прогнозу авторов, рост будет по всем основным направлениям. В частности, ОСАГО вырастет на 7-10% за счет расширения тарифного коридора. Такой же темп роста ожидается в автокаско, что будет связано с повышением страховщиками тарифов на фоне роста убыточности и подорожания автозапчастей.
ДМС в текущем году, по прогнозу, увеличится на 10-12%, основное влияние на динамику будет оказывать медицинская инфляция.
Снижение ключевой ставки ЦБ, увеличение объемов кредитования и инфляционный рост, по прогнозу экспертов, будут способствовать росту страхования имущества юридических лиц на 12-15%, имущества граждан - на 10-15% и страхования от несчастных случаев и болезней на 7-10%.
 
