Страховой рынок России покажет рост в 2026 году, считают эксперты
2026-05-07T00:20+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Все сегменты страхового рынка России покажут рост в 2026 году, а его общий объем увеличится на 5-7%, до 4,2 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "По итогам 2026 года страховой рынок может вырасти на 5-7%", - говорится в документе. Согласно приведенным оценкам, его общий объем достигнет к концу года 4,212 триллиона рублей. Авторы ожидают, что прирост страхования жизни по итогам 2026 года может составить 0-3%. На динамику этого сектора повлияет прекращение продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и переток клиентов в накопительное страхование жизни (НСЖ), а также снижение доли коротких и рост более долгосрочных продуктов. Кроме того, эксперты прогнозируют некоторую активизацию кредитного страхования жизни в текущем году. "Страхование иное, чем страхование жизни, может увеличиться на 9-10% за 2026 год", - говорится в обзоре. В этом сегменте, по прогнозу авторов, рост будет по всем основным направлениям. В частности, ОСАГО вырастет на 7-10% за счет расширения тарифного коридора. Такой же темп роста ожидается в автокаско, что будет связано с повышением страховщиками тарифов на фоне роста убыточности и подорожания автозапчастей. ДМС в текущем году, по прогнозу, увеличится на 10-12%, основное влияние на динамику будет оказывать медицинская инфляция. Снижение ключевой ставки ЦБ, увеличение объемов кредитования и инфляционный рост, по прогнозу экспертов, будут способствовать росту страхования имущества юридических лиц на 12-15%, имущества граждан - на 10-15% и страхования от несчастных случаев и болезней на 7-10%.
2026
"Эксперт РА": страховой рынок России покажет рост в 2026 году на 5-7%
