Российский рынок акций снизился на фоне низкой активности инвесторов

Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии четверга на фоне низкой активности инвесторов и дешевеющей нефти, следует из... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T11:25+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале основной торговой сессии четверга на фоне низкой активности инвесторов и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 10.20 мск снижался на 0,75% относительно предыдущего закрытия - до 2 612,83 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,73%, до 98,51 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "Селигдара" (+1,4%), "Полюса" (+0,69%), ДВМП (+0,59%) и "Норникеля" (+0,5%). Акции золотодобывающего "Полюса" находятся в лидерах роста на фоне бегства инвесторов в защитные активы, в условиях сохранения глобальной неопределенности и ускорения инфляции золото останется бенефициаром, отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". В лидерах снижения - акции "Распадской" (-2,18%), префы "Мечела" (-1,15%), обыкновенные акции "Инарктики" (-1,14%), ВК (-0,91%) и "Камаза" (-0,71%). "Российский фондовый рынок не разделяет мирового оптимизма, в основном из-за опасений обвала цен на нефть и, соответственно, нефтегазовых доходов российского бюджета, которые, по данным Минфина, в апреле текущего года показали рост в годовом выражении вместо спада", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Сегодня ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов. При этом рынок может попытаться отыграть часть вчерашних потерь. В отсутствии новых поводов для продаж и на фоне низкой активности участников рынка часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в "весовых" бумагах нефтегазового сектора. Также восстановление рынка могут поддержать акции финансового сектора", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.

