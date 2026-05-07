Российский рынок акций умеренно снизился в четверг

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно снизился – второй день подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,65%, до 2615,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,70% до 1100,91 пункта, долларовый РТС повысился на 0,15%, до 1104,09 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Под умеренным давлением Российский рынок акций в основные торги четверга продолжил колебаться в минусе. Индекс Мосбиржи оставался в узком коридоре немного выше уровня 2600 пунктов. "Характер торгов на рынке акций сегодня принципиально не изменился – сохранялась вялотекущая разнонаправленная динамика индекса Мосбиржи над уровнем 2600 пунктов. Амплитуда колебаний снижается, как и обороты. Приближаются длинные выходные, а геополитические риски усиливают осторожность инвесторов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Ленты" (-3,5%), "Русала" (-2,7%), ВК (-2,1%), "Полюса" (-1,7%). Подорожали бумаги ЮГК (+2,5%), ММК (+1,2%), "Яндекса" (+0,7%), "ИКС 5" (+0,8%). Акции "Позитива" (+1,1%) выросли на новости о том, что акционеры одобрили выплату дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 28,08 рубля на акцию, комментирует Серей Суверов из УК "Арикапитал". Стоимость нефти к 19.43 мск снижалась на 0,9% до 100,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,1% - до 98 пунктов. Прогнозы Линия поддержки 2600 пунктов – является достаточно сильной и позволяет индексу Мосбиржи временно стабилизироваться, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Российский рынок акций до конца торговой недели с большой долей вероятности останется под давлением. В случае усиления негативного внешнего фона, вероятность ухода индекса Мосбиржи ниже отметки 2600 пунктов будет высокой. При этом уровень поддержки сдвинется на отметку 2480 пунктов", - оценивает он. Пока же, если не поступит важных новостей с геополитического фронта или не будет сильных движений сырьевых и валютных котировок, динамика торгов в пятницу может быть невыразительной, говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 2575-2655 пунктов", - добавляет он.

