Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД ищут единого оператора для организации гостиниц на вокзалах - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/rzhd-869726840.html
РЖД ищут единого оператора для организации гостиниц на вокзалах
РЖД ищут единого оператора для организации гостиниц на вокзалах - 07.05.2026, ПРАЙМ
РЖД ищут единого оператора для организации гостиниц на вокзалах
РЖД планируют через аукцион найти единого оператора для организации гостиниц на вокзалах в 64 городах России, доходы компании от этого за пять лет могут... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T00:26+0300
2026-05-07T00:26+0300
бизнес
туризм
россия
калининград
москва
брянск
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869726840.jpg?1778102782
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД планируют через аукцион найти единого оператора для организации гостиниц на вокзалах в 64 городах России, доходы компании от этого за пять лет могут составить около 1,4 миллиарда рублей, следует из комментария компании и подсчетов РИА Новости. РЖД ранее объявили торги на аренду помещений площадью 45,3 тысячи квадратных метров на вокзалах для организации гостиниц и комнат отдыха. Речь идет о 64 городах по всей стране. В списке, в том числе, Калининград, Москва, Брянск, Орел, Калуга, Тамбов, Сочи, Санкт-Петербург, Пенза, Киров, Омск, Кемерово, Чита, Тында, Хабаровск, Владивосток. "Все объекты передаются единым лотом, чтобы обеспечить единый стандарт сервиса во всех 64 городах. Это требует одного оператора с компетенциями профессионального уровня, едиными стандартами обслуживания", - прокомментировали в РЖД. Там отметили, что это плановое решение в рамках стратегии компании по повышению качества пассажирских сервисов на вокзалах. "Комнаты длительного отдыха — самостоятельный гостиничный сегмент, который соответствует профилю деятельности профессионального гостиничного оператора по единому стандарту", - рассказали в РЖД. Торги объявлены в форме открытого аукциона. В РЖД говорят, что выбрали именно этот вариант поиска оператора, потому что это прозрачный рыночный механизм выбора такого партнера. "Условия аренды предусматривают сохранение функции комнат отдыха для пассажиров и единый уровень сервиса во всех 64 городах", - отметили в компании. Арендная плата, согласно информации лота, составляет 23,89 миллиона рублей в месяц. Также необходимо будет внести задаток за два месяца. "Указанная арендная плата - за все объекты в месяц", - пояснили в РЖД. Срок аренды площадей под гостиницы на вокзалах - 5 лет с возможной пролонгацией. Исходя из этого, РЖД могут заработать на этом за эти годы около 1,4 миллиарда рублей. Расходы на содержание - коммунальные и эксплуатационные услуги - не входят в арендную плату и оплачиваются отдельно. РЖД указывали, что помещения передаются в аренду без мебели, но при необходимости мебель передается в аренду по отдельному договору.
калининград
москва
брянск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, калининград, москва, брянск, ржд
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, БРЯНСК, РЖД
00:26 07.05.2026
 
РЖД ищут единого оператора для организации гостиниц на вокзалах

РЖД хотят найти единого оператора для организации гостиниц на вокзалах в 64 городах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД планируют через аукцион найти единого оператора для организации гостиниц на вокзалах в 64 городах России, доходы компании от этого за пять лет могут составить около 1,4 миллиарда рублей, следует из комментария компании и подсчетов РИА Новости.
РЖД ранее объявили торги на аренду помещений площадью 45,3 тысячи квадратных метров на вокзалах для организации гостиниц и комнат отдыха. Речь идет о 64 городах по всей стране. В списке, в том числе, Калининград, Москва, Брянск, Орел, Калуга, Тамбов, Сочи, Санкт-Петербург, Пенза, Киров, Омск, Кемерово, Чита, Тында, Хабаровск, Владивосток.
"Все объекты передаются единым лотом, чтобы обеспечить единый стандарт сервиса во всех 64 городах. Это требует одного оператора с компетенциями профессионального уровня, едиными стандартами обслуживания", - прокомментировали в РЖД.
Там отметили, что это плановое решение в рамках стратегии компании по повышению качества пассажирских сервисов на вокзалах.
"Комнаты длительного отдыха — самостоятельный гостиничный сегмент, который соответствует профилю деятельности профессионального гостиничного оператора по единому стандарту", - рассказали в РЖД.
Торги объявлены в форме открытого аукциона. В РЖД говорят, что выбрали именно этот вариант поиска оператора, потому что это прозрачный рыночный механизм выбора такого партнера.
"Условия аренды предусматривают сохранение функции комнат отдыха для пассажиров и единый уровень сервиса во всех 64 городах", - отметили в компании.
Арендная плата, согласно информации лота, составляет 23,89 миллиона рублей в месяц. Также необходимо будет внести задаток за два месяца. "Указанная арендная плата - за все объекты в месяц", - пояснили в РЖД.
Срок аренды площадей под гостиницы на вокзалах - 5 лет с возможной пролонгацией. Исходя из этого, РЖД могут заработать на этом за эти годы около 1,4 миллиарда рублей.
Расходы на содержание - коммунальные и эксплуатационные услуги - не входят в арендную плату и оплачиваются отдельно. РЖД указывали, что помещения передаются в аренду без мебели, но при необходимости мебель передается в аренду по отдельному договору.
 
БизнесТуризмРОССИЯКАЛИНИНГРАДМОСКВАБРЯНСКРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала