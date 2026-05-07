РЖД ищут единого оператора для организации гостиниц на вокзалах
2026-05-07T00:26+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД планируют через аукцион найти единого оператора для организации гостиниц на вокзалах в 64 городах России, доходы компании от этого за пять лет могут составить около 1,4 миллиарда рублей, следует из комментария компании и подсчетов РИА Новости.
РЖД ранее объявили торги на аренду помещений площадью 45,3 тысячи квадратных метров на вокзалах для организации гостиниц и комнат отдыха. Речь идет о 64 городах по всей стране. В списке, в том числе, Калининград, Москва, Брянск, Орел, Калуга, Тамбов, Сочи, Санкт-Петербург, Пенза, Киров, Омск, Кемерово, Чита, Тында, Хабаровск, Владивосток.
"Все объекты передаются единым лотом, чтобы обеспечить единый стандарт сервиса во всех 64 городах. Это требует одного оператора с компетенциями профессионального уровня, едиными стандартами обслуживания", - прокомментировали в РЖД.
Там отметили, что это плановое решение в рамках стратегии компании по повышению качества пассажирских сервисов на вокзалах.
"Комнаты длительного отдыха — самостоятельный гостиничный сегмент, который соответствует профилю деятельности профессионального гостиничного оператора по единому стандарту", - рассказали в РЖД.
Торги объявлены в форме открытого аукциона. В РЖД говорят, что выбрали именно этот вариант поиска оператора, потому что это прозрачный рыночный механизм выбора такого партнера.
"Условия аренды предусматривают сохранение функции комнат отдыха для пассажиров и единый уровень сервиса во всех 64 городах", - отметили в компании.
Арендная плата, согласно информации лота, составляет 23,89 миллиона рублей в месяц. Также необходимо будет внести задаток за два месяца. "Указанная арендная плата - за все объекты в месяц", - пояснили в РЖД.
Срок аренды площадей под гостиницы на вокзалах - 5 лет с возможной пролонгацией. Исходя из этого, РЖД могут заработать на этом за эти годы около 1,4 миллиарда рублей.
Расходы на содержание - коммунальные и эксплуатационные услуги - не входят в арендную плату и оплачиваются отдельно. РЖД указывали, что помещения передаются в аренду без мебели, но при необходимости мебель передается в аренду по отдельному договору.
