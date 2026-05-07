Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, какой самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26 - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/samolety-869746359.html
Алиханов рассказал, какой самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26
Алиханов рассказал, какой самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26 - 07.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, какой самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26
России необходимо заменить парк региональных самолетов Ан-24 и Ан-26, которые не только являются разработкой прошлого века, но и морально устарели, заявил глава | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T14:02+0300
2026-05-07T14:19+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
ростех
воздушный транспорт
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861658_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_27de4ecadb99268c6cd1d25424b57a20.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. России необходимо заменить парк региональных самолетов Ан-24 и Ан-26, которые не только являются разработкой прошлого века, но и морально устарели, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "У нас сейчас большое количество эксплуатируемых Ан-24 и Ан-26. Весь этот парк необходимо менять: машины – разработки прошлого века, они и морально устаревшие, и ресурсы их подходят к концу. Им на замену придет Ил-114-300, который завершает процесс сертификации и позволит региональным авиакомпания обновить парк", - сказал министр. В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
https://1prime.ru/20260507/samolet-869737878.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861658_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_cd128cabcf6d32fb0c6768e91ba8a32b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг, ростех, воздушный транспорт, антон алиханов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Ростех, Воздушный транспорт, Антон Алиханов
14:02 07.05.2026 (обновлено: 14:19 07.05.2026)
 
Алиханов рассказал, какой самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26

Алиханов: новый Ил-114 заменит устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-26

© РИА Новости . Яков АндреевСамолет Ан-24 в небе
Самолет Ан-24 в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Самолет Ан-24 в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. России необходимо заменить парк региональных самолетов Ан-24 и Ан-26, которые не только являются разработкой прошлого века, но и морально устарели, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
"У нас сейчас большое количество эксплуатируемых Ан-24 и Ан-26. Весь этот парк необходимо менять: машины – разработки прошлого века, они и морально устаревшие, и ресурсы их подходят к концу. Им на замену придет Ил-114-300, который завершает процесс сертификации и позволит региональным авиакомпания обновить парк", - сказал министр.
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Алиханов рассказал, сколько человек трудится над созданием одного самолета
10:30
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинпромторгРостехВоздушный транспортАнтон Алиханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала