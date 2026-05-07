Алиханов рассказал, какой самолет заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. России необходимо заменить парк региональных самолетов Ан-24 и Ан-26, которые не только являются разработкой прошлого века, но и морально устарели, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "У нас сейчас большое количество эксплуатируемых Ан-24 и Ан-26. Весь этот парк необходимо менять: машины – разработки прошлого века, они и морально устаревшие, и ресурсы их подходят к концу. Им на замену придет Ил-114-300, который завершает процесс сертификации и позволит региональным авиакомпания обновить парк", - сказал министр. В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Олега Богомолова, первыми эксплуатантами самолета станет 2-ой Архангельский авиаотряд.
