Чемезов раскрыл планы "Ростеха" по выпуску гражданских самолетов - 07.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов раскрыл планы "Ростеха" по выпуску гражданских самолетов
"Ростех" планирует к 2030 году ежегодно выпускать 36 самолетов МС-21, 20 судов Superjet и 12 самолетов Ил-114, заявил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов... | 07.05.2026, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
промышленность
рф
сергей чемезов
владимир путин
денис мантуров
ростех
минпромторг
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Ростех" планирует к 2030 году ежегодно выпускать 36 самолетов МС-21, 20 судов Superjet и 12 самолетов Ил-114, заявил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "К 2030 году планируем выпускать МС-21 – 36 машин, Superjet – 20 машин и Ил-114 – 12 машин", - сказал Чемезов. В феврале текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!" заявлял, что сертификационные испытания гражданских пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 находятся на финальном этапе. Позже, в апреле, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр РФ.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Денис Мантуров, Ростех, Минпромторг
Чемезов раскрыл планы "Ростеха" по выпуску гражданских самолетов

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Ростех" планирует к 2030 году ежегодно выпускать 36 самолетов МС-21, 20 судов Superjet и 12 самолетов Ил-114, заявил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"К 2030 году планируем выпускать МС-21 – 36 машин, Superjet – 20 машин и Ил-114 – 12 машин", - сказал Чемезов.
В феврале текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!" заявлял, что сертификационные испытания гражданских пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 находятся на финальном этапе.
Позже, в апреле, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр РФ.
 
