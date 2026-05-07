https://1prime.ru/20260507/seligdar-869756718.html
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК
"Селигдар" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Селигдара". | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T19:34+0300
2026-05-07T19:34+0300
2026-05-07T19:34+0300
бизнес
россия
рф
росимущество
югк
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f933d5e73e65b125eac525dca5200a72.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Селигдар" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Селигдара". Ранее в четверг в Росимуществе РИА Новости заявили, что ведомство 8 мая объявит аукцион по продаже ЮГК. Сбор заявок продлится до 15 мая, а итоги будут подведены 18 мая. "В торгах ЮГК мы не участвуем", - ответил представитель "Селигдара" на вопрос, планирует ли компания участвовать в аукционе. Росимущество в апреле завершило оценку "Южуралзолота" для продажи - 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 миллиарда рублей. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/20260507/polimetall-869752693.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0404b06be28a3a0d317474a99849036.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, росимущество, югк, газпромбанк
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росимущество, ЮГК, Газпромбанк
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по продаже ЮГК