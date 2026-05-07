Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/seligdar-869756718.html
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК
"Селигдар" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Селигдара". | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T19:34+0300
2026-05-07T19:34+0300
бизнес
россия
рф
росимущество
югк
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f933d5e73e65b125eac525dca5200a72.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Селигдар" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Селигдара". Ранее в четверг в Росимуществе РИА Новости заявили, что ведомство 8 мая объявит аукцион по продаже ЮГК. Сбор заявок продлится до 15 мая, а итоги будут подведены 18 мая. "В торгах ЮГК мы не участвуем", - ответил представитель "Селигдара" на вопрос, планирует ли компания участвовать в аукционе. Росимущество в апреле завершило оценку "Южуралзолота" для продажи - 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 миллиарда рублей. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/20260507/polimetall-869752693.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864801754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0404b06be28a3a0d317474a99849036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, росимущество, югк, газпромбанк
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росимущество, ЮГК, Газпромбанк
19:34 07.05.2026
 
"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по ЮГК

"Селигдар" не планирует участвовать в аукционе по продаже ЮГК

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСамосвал на золотодобывающем предприятии
Самосвал на золотодобывающем предприятии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Самосвал на золотодобывающем предприятии. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Селигдар" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Селигдара".
Ранее в четверг в Росимуществе РИА Новости заявили, что ведомство 8 мая объявит аукцион по продаже ЮГК. Сбор заявок продлится до 15 мая, а итоги будут подведены 18 мая.
"В торгах ЮГК мы не участвуем", - ответил представитель "Селигдара" на вопрос, планирует ли компания участвовать в аукционе.
Росимущество в апреле завершило оценку "Южуралзолота" для продажи - 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 миллиарда рублей.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Добыча золота - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК
17:20
 
БизнесРОССИЯРФРосимуществоЮГКГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала