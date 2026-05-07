Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за унцию
Биржевая цена на серебро растет в четверг утром почти на 3,7%, поднимаясь выше отметки в 80 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T11:09+0300
2026-05-07T11:31+0300
экономика
рынок
торги
comex
серебро
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в четверг утром почти на 3,7%, поднимаясь выше отметки в 80 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 10.56 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,69% относительно предыдущего закрытия - до 80,155 доллара за унцию, показатель превысил 80 долларов впервые с 21 апреля. В то же время июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 56,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,2%, - до 4750,8 доллара за тройскую унцию.
