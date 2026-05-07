Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/severstal-869744663.html
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T13:22+0300
2026-05-07T13:28+0300
бизнес
россия
рф
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869744570_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6aaf690fd12ff8b8f6b734dfb1ac71b4.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила компания. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения, которая позволяет строить путепроводы под действующими транспортными магистралями без ограничений движения транспорта", - говорится в сообщении. Новая конструкция тоннеля обеспечивает безопасное и беспрепятственное выполнение работ под существующей дорогой без сужения полос или реверсивного движения. Решение было разработано экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" в сотрудничестве с ООО "А-Мост" (входит в холдинг "Автобан") - одной из ведущих мостостроительных организаций РФ и производственной компанией АО "Сириус". "По нашим расчетам, данное решение сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% строительных материалов. Следующим логичным шагом во взаимодействии компаний "А-Мост" и "Северсталь" мы видим реализацию пилотного проекта и дальнейшее масштабирование нашего решения", - приводятся в релизе слова генерального директора ООО "А-Мост" Александра Паукова. Разработка может применяться при строительстве и реконструкции дорог, где работы необходимо вести под действующими автомобильными трассами и железнодорожными линиями, в том числе в пределах городской застройки.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869744570_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_084f7ea686edd546cb1b9fbebdad1058.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, северсталь
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Северсталь
13:22 07.05.2026 (обновлено: 13:28 07.05.2026)
 
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов

"Северсталь" запатентовала технологию строительства тоннелей без ограничения движения

© РИА Новости . Виталий АньковСтроительство моста
Строительство моста - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Строительство моста. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила компания.
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения, которая позволяет строить путепроводы под действующими транспортными магистралями без ограничений движения транспорта", - говорится в сообщении.
Новая конструкция тоннеля обеспечивает безопасное и беспрепятственное выполнение работ под существующей дорогой без сужения полос или реверсивного движения.
Решение было разработано экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" в сотрудничестве с ООО "А-Мост" (входит в холдинг "Автобан") - одной из ведущих мостостроительных организаций РФ и производственной компанией АО "Сириус".
"По нашим расчетам, данное решение сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% строительных материалов. Следующим логичным шагом во взаимодействии компаний "А-Мост" и "Северсталь" мы видим реализацию пилотного проекта и дальнейшее масштабирование нашего решения", - приводятся в релизе слова генерального директора ООО "А-Мост" Александра Паукова.
Разработка может применяться при строительстве и реконструкции дорог, где работы необходимо вести под действующими автомобильными трассами и железнодорожными линиями, в том числе в пределах городской застройки.
 
БизнесРОССИЯРФСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала