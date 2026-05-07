https://1prime.ru/20260507/severstal-869744663.html

"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов

"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов - 07.05.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов

"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T13:22+0300

2026-05-07T13:22+0300

2026-05-07T13:28+0300

бизнес

россия

рф

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869744570_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6aaf690fd12ff8b8f6b734dfb1ac71b4.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила компания. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения, которая позволяет строить путепроводы под действующими транспортными магистралями без ограничений движения транспорта", - говорится в сообщении. Новая конструкция тоннеля обеспечивает безопасное и беспрепятственное выполнение работ под существующей дорогой без сужения полос или реверсивного движения. Решение было разработано экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" в сотрудничестве с ООО "А-Мост" (входит в холдинг "Автобан") - одной из ведущих мостостроительных организаций РФ и производственной компанией АО "Сириус". "По нашим расчетам, данное решение сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% строительных материалов. Следующим логичным шагом во взаимодействии компаний "А-Мост" и "Северсталь" мы видим реализацию пилотного проекта и дальнейшее масштабирование нашего решения", - приводятся в релизе слова генерального директора ООО "А-Мост" Александра Паукова. Разработка может применяться при строительстве и реконструкции дорог, где работы необходимо вести под действующими автомобильными трассами и железнодорожными линиями, в том числе в пределах городской застройки.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, северсталь