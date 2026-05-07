https://1prime.ru/20260507/severstal-869744663.html
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T13:22+0300
2026-05-07T13:22+0300
2026-05-07T13:28+0300
бизнес
россия
рф
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869744570_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6aaf690fd12ff8b8f6b734dfb1ac71b4.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила компания. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения, которая позволяет строить путепроводы под действующими транспортными магистралями без ограничений движения транспорта", - говорится в сообщении. Новая конструкция тоннеля обеспечивает безопасное и беспрепятственное выполнение работ под существующей дорогой без сужения полос или реверсивного движения. Решение было разработано экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" в сотрудничестве с ООО "А-Мост" (входит в холдинг "Автобан") - одной из ведущих мостостроительных организаций РФ и производственной компанией АО "Сириус". "По нашим расчетам, данное решение сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% строительных материалов. Следующим логичным шагом во взаимодействии компаний "А-Мост" и "Северсталь" мы видим реализацию пилотного проекта и дальнейшее масштабирование нашего решения", - приводятся в релизе слова генерального директора ООО "А-Мост" Александра Паукова. Разработка может применяться при строительстве и реконструкции дорог, где работы необходимо вести под действующими автомобильными трассами и железнодорожными линиями, в том числе в пределах городской застройки.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869744570_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_084f7ea686edd546cb1b9fbebdad1058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, северсталь
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Северсталь
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для путепроводов
"Северсталь" запатентовала технологию строительства тоннелей без ограничения движения
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля для строительства путепроводов под действующими магистралями без ограничений движения транспорта, сообщила компания.
"Северсталь" получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения, которая позволяет строить путепроводы под действующими транспортными магистралями без ограничений движения транспорта", - говорится в сообщении.
Новая конструкция тоннеля обеспечивает безопасное и беспрепятственное выполнение работ под существующей дорогой без сужения полос или реверсивного движения.
Решение было разработано экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" в сотрудничестве с ООО "А-Мост" (входит в холдинг "Автобан") - одной из ведущих мостостроительных организаций РФ
и производственной компанией АО "Сириус".
"По нашим расчетам, данное решение сокращает сроки строительства на 10% и экономит до 15% строительных материалов. Следующим логичным шагом во взаимодействии компаний "А-Мост" и "Северсталь" мы видим реализацию пилотного проекта и дальнейшее масштабирование нашего решения", - приводятся в релизе слова генерального директора ООО "А-Мост" Александра Паукова.
Разработка может применяться при строительстве и реконструкции дорог, где работы необходимо вести под действующими автомобильными трассами и железнодорожными линиями, в том числе в пределах городской застройки.