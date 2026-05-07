Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100 - 07.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100
Чемезов: серийный выпуск импортозамещенного SJ-100 планируют начать в 2027 году

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сертификация полностью импортозамещенного SJ-100 ожидается в текущем году, серийный выпуск планируется начать в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По "Суперджетам": 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнем серийно выпускать", - сказал Чемезов.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета SJ-100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Azimut или "Россия". Кроме того, машина уже готова к серийным поставкам и производители смогут поставить ее сразу после получения сертификата типа. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
