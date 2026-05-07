https://1prime.ru/20260507/sj-100-869748508.html
Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100
Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100 - 07.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100
Сертификация полностью импортозамещенного SJ-100 ожидается в текущем году, серийный выпуск планируется начать в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T15:04+0300
2026-05-07T15:04+0300
2026-05-07T15:04+0300
экономика
промышленность
россия
сергей чемезов
владимир путин
антон алиханов
минпромторг
ростех
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f34f8e01cc7cffc1bf92223918e18a79.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сертификация полностью импортозамещенного SJ-100 ожидается в текущем году, серийный выпуск планируется начать в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "По "Суперджетам": 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнем серийно выпускать", - сказал Чемезов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета SJ-100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Azimut или "Россия". Кроме того, машина уже готова к серийным поставкам и производители смогут поставить ее сразу после получения сертификата типа. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://1prime.ru/20260507/mc21-869747222.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_873007827ee85f4d75dd0a34c4120c86.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, сергей чемезов, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, ростех, рф
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг, Ростех, РФ
Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100
Чемезов: серийный выпуск импортозамещенного SJ-100 планируют начать в 2027 году