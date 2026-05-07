https://1prime.ru/20260507/sj-100-869748508.html

Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100

Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100 - 07.05.2026, ПРАЙМ

Чемезов рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенного SJ-100

Сертификация полностью импортозамещенного SJ-100 ожидается в текущем году, серийный выпуск планируется начать в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T15:04+0300

2026-05-07T15:04+0300

2026-05-07T15:04+0300

экономика

промышленность

россия

сергей чемезов

владимир путин

антон алиханов

минпромторг

ростех

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862944676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f34f8e01cc7cffc1bf92223918e18a79.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сертификация полностью импортозамещенного SJ-100 ожидается в текущем году, серийный выпуск планируется начать в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "По "Суперджетам": 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнем серийно выпускать", - сказал Чемезов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета SJ-100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Azimut или "Россия". Кроме того, машина уже готова к серийным поставкам и производители смогут поставить ее сразу после получения сертификата типа. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://1prime.ru/20260507/mc21-869747222.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, сергей чемезов, владимир путин, антон алиханов, минпромторг, ростех, рф