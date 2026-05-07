В аэропорту Сочии задержали около 50 рейсов

Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T08:29+0300

СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи минувшей ночью сообщал о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов, ограничения длятся почти пять часов. По данным табло по состоянию на 08.10 мск, задерживаются 24 рейса на вылет из Сочи, восемь из них на международных направлениях: в Анталью, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент и Стамбул. На вылет также задерживается 24 рейса, включая шесть международных рейсов, согласно данным онлайн-табло аэропорта.

