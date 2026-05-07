https://1prime.ru/20260507/sochi-869737042.html

Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы

Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы - 07.05.2026, ПРАЙМ

Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы

Пять рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани, сообщает сочинский аэропорт. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T09:20+0300

2026-05-07T09:20+0300

2026-05-07T10:19+0300

бизнес

сочи

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Пять рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани, сообщает сочинский аэропорт. Аэропорт Сочи минувшей ночью сообщал о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов, ограничения длятся около пяти часов. "Экипажами 5 рейсов было принято решение об "уходе" на запасные аэродромы. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.Отмечается, что обстановка в терминале аэропорта Сочи остается спокойной. Для комфорта пассажиров в период ожидания службы аэропорта выдали 100 ковриков и установили 60 скамеек и три кулера с водой.

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, воздушный транспорт