Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы
2026-05-07T09:20+0300
СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Пять рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани, сообщает сочинский аэропорт. Аэропорт Сочи минувшей ночью сообщал о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов, ограничения длятся около пяти часов. "Экипажами 5 рейсов было принято решение об "уходе" на запасные аэродромы. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.Отмечается, что обстановка в терминале аэропорта Сочи остается спокойной. Для комфорта пассажиров в период ожидания службы аэропорта выдали 100 ковриков и установили 60 скамеек и три кулера с водой.
бизнес, сочи, воздушный транспорт
