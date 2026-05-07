Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/sochi-869737042.html
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы - 07.05.2026, ПРАЙМ
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы
Пять рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани, сообщает сочинский аэропорт. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T09:20+0300
2026-05-07T10:19+0300
бизнес
сочи
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Пять рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани, сообщает сочинский аэропорт. Аэропорт Сочи минувшей ночью сообщал о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов, ограничения длятся около пяти часов. &quot;Экипажами 5 рейсов было принято решение об &quot;уходе&quot; на запасные аэродромы. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.Отмечается, что обстановка в терминале аэропорта Сочи остается спокойной. Для комфорта пассажиров в период ожидания службы аэропорта выдали 100 ковриков и установили 60 скамеек и три кулера с водой.
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи, воздушный транспорт
Бизнес, СОЧИ, Воздушный транспорт
09:20 07.05.2026 (обновлено: 10:19 07.05.2026)
 
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы

Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы во время ограничений работы аэропорта

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Пять рейсов в Сочи "ушли" на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани, сообщает сочинский аэропорт.
Аэропорт Сочи минувшей ночью сообщал о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов, ограничения длятся около пяти часов.

"Экипажами 5 рейсов было принято решение об "уходе" на запасные аэродромы. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где будут обслужены в порядке очередности и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что обстановка в терминале аэропорта Сочи остается спокойной. Для комфорта пассажиров в период ожидания службы аэропорта выдали 100 ковриков и установили 60 скамеек и три кулера с водой.
 
БизнесСОЧИВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала