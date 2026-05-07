"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100

Программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, уже выполнено почти 80% сертификационных полетов, говорится в... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T14:19+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, уже выполнено почти 80% сертификационных полетов, говорится в материалах "Ростеха". "По программе "Суперджет-100" выполнены почти 80% сертификационных полетов. В 2026 году планируется завершить программу сертификации. После этого начнутся поставки в авиакомпании", - указано в материалах. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее в интервью РИА Новости выразил мнение, что импортозамещенный самолет Superjet-100, как ожидается, приступит к выполнению регулярных рейсов в России уже в конце текущего года. Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал в середине апреля, что все сертификационные полеты по программе самолета Superjet-100 планируется завершить в ближайшие 2-3 месяца. "Суперджет-100" - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Согласно материалам Минпромторга РФ, представленным на Международном транспортно-логистическом форуме, сертификация самолета запланирована на август 2026 года.

