"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100 - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, уже выполнено почти 80% сертификационных полетов, говорится в материалах "Ростеха". "По программе "Суперджет-100" выполнены почти 80% сертификационных полетов. В 2026 году планируется завершить программу сертификации. После этого начнутся поставки в авиакомпании", - указано в материалах. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее в интервью РИА Новости выразил мнение, что импортозамещенный самолет Superjet-100, как ожидается, приступит к выполнению регулярных рейсов в России уже в конце текущего года. Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал в середине апреля, что все сертификационные полеты по программе самолета Superjet-100 планируется завершить в ближайшие 2-3 месяца. "Суперджет-100" - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Согласно материалам Минпромторга РФ, представленным на Международном транспортно-логистическом форуме, сертификация самолета запланирована на август 2026 года.
14:19 07.05.2026 (обновлено: 14:24 07.05.2026)
 
"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100

