https://1prime.ru/20260507/superjet-869746523.html
"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100
"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100 - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100
Программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, уже выполнено почти 80% сертификационных полетов, говорится в... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T14:19+0300
2026-05-07T14:19+0300
2026-05-07T14:24+0300
бизнес
технологии
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
ростех
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, уже выполнено почти 80% сертификационных полетов, говорится в материалах "Ростеха". "По программе "Суперджет-100" выполнены почти 80% сертификационных полетов. В 2026 году планируется завершить программу сертификации. После этого начнутся поставки в авиакомпании", - указано в материалах. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее в интервью РИА Новости выразил мнение, что импортозамещенный самолет Superjet-100, как ожидается, приступит к выполнению регулярных рейсов в России уже в конце текущего года. Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал в середине апреля, что все сертификационные полеты по программе самолета Superjet-100 планируется завершить в ближайшие 2-3 месяца. "Суперджет-100" - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Согласно материалам Минпромторга РФ, представленным на Международном транспортно-логистическом форуме, сертификация самолета запланирована на август 2026 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0ed2f0f6cd92d17e371dc8f97d78921.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, ростех, воздушный транспорт
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Ростех, Воздушный транспорт
"Ростех" рассказал о сертификации импортозамещенного Superjet-100
"Ростех": сертификацию импортозамещенного Superjet-100 планируют завершить в этом году
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Программу сертификации импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить в 2026 году, уже выполнено почти 80% сертификационных полетов, говорится в материалах "Ростеха".
"По программе "Суперджет-100" выполнены почти 80% сертификационных полетов. В 2026 году планируется завершить программу сертификации. После этого начнутся поставки в авиакомпании", - указано в материалах.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
ранее в интервью РИА Новости выразил мнение, что импортозамещенный самолет Superjet-100, как ожидается, приступит к выполнению регулярных рейсов в России уже в конце текущего года.
Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал в середине апреля, что все сертификационные полеты по программе самолета Superjet-100 планируется завершить в ближайшие 2-3 месяца.
"Суперджет-100" - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Согласно материалам Минпромторга РФ, представленным на Международном транспортно-логистическом форуме, сертификация самолета запланирована на август 2026 года.