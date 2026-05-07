В США выступили с внезапным призывом к Трампу в отношении России - 07.05.2026, ПРАЙМ
В США выступили с внезапным призывом к Трампу в отношении России
В США выступили с внезапным призывом к Трампу в отношении России

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Главе США Дональду Трампу не стоит идти на поводу у ястребов в сенате, которые требуют перебросить войска в Европе ближе к России, пишет Responsible Statecraft.

"Члены Конгресса утверждают, что, если войска будут выведены из Германии, их следует перебросить на восток — поближе к границе с Россией. Трампу следует пренебречь их увещеваниями, поскольку они противоречат его целям и интересам безопасности США", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что отправка боевой группы из ФРГ в Польшу или Румынию будет очень плохим решением, так как оно не просто углубит участие Вашингтона в европейской безопасности, но и увеличит риск войны с Россией. В то же время это ослабит американское давление на Европу с требованием перевооружиться, оставив передовую оборону континента в руках США.

Издание добавляет, что Трамп намекнул на дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Старом Свете. Если это произойдет при некоторой стратегической предусмотрительности и без откровенно карательной подоплеки, это будет только к лучшему, пишет RS.

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Американский президент также допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
