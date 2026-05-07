https://1prime.ru/20260507/tramp-869736632.html

В США выступили с внезапным призывом к Трампу в отношении России

В США выступили с внезапным призывом к Трампу в отношении России - 07.05.2026, ПРАЙМ

В США выступили с внезапным призывом к Трампу в отношении России

Главе США Дональду Трампу не стоит идти на поводу у ястребов в сенате, которые требуют перебросить войска в Европе ближе к России, пишет Responsible Statecraft. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T09:36+0300

2026-05-07T09:36+0300

2026-05-07T09:36+0300

германия

дональд трамп

сша

европа

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Главе США Дональду Трампу не стоит идти на поводу у ястребов в сенате, которые требуют перебросить войска в Европе ближе к России, пишет Responsible Statecraft. "Члены Конгресса утверждают, что, если войска будут выведены из Германии, их следует перебросить на восток — поближе к границе с Россией. Трампу следует пренебречь их увещеваниями, поскольку они противоречат его целям и интересам безопасности США", — говорится в публикации.В материале отмечается, что отправка боевой группы из ФРГ в Польшу или Румынию будет очень плохим решением, так как оно не просто углубит участие Вашингтона в европейской безопасности, но и увеличит риск войны с Россией. В то же время это ослабит американское давление на Европу с требованием перевооружиться, оставив передовую оборону континента в руках США.Издание добавляет, что Трамп намекнул на дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Старом Свете. Если это произойдет при некоторой стратегической предусмотрительности и без откровенно карательной подоплеки, это будет только к лучшему, пишет RS.На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Американский президент также допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.

https://1prime.ru/20260505/stubb-869677081.html

https://1prime.ru/20260506/ukraina-869709013.html

германия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, дональд трамп, сша, европа, в мире