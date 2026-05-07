Трамп пригласит глав Nvidia, Apple и Exxon в поездку в Китай, пишут СМИ - 07.05.2026, ПРАЙМ
Трамп пригласит глав Nvidia, Apple и Exxon в поездку в Китай, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует включить руководителей крупнейших американских корпораций, включая Nvidia, Apple и Exxon, в состав делегации для... | 07.05.2026, ПРАЙМ
Трамп пригласит глав Nvidia, Apple и Exxon в поездку в Китай, пишут СМИ

© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует включить руководителей крупнейших американских корпораций, включая Nvidia, Apple и Exxon, в состав делегации для предстоящего визита в Китай с целью обсуждения торговых отношений и инвестиций, сообщает издание Semafor.
"Администрация Трампа планирует пригласить руководителей Nvidia, Apple, Exxon, Boeing и других крупнейших компаний сопровождать президента в его поездке в Китай на следующей неделе", - говорится в публикации.
В список приглашенных в поездку с Трампом также вошли топ-менеджеры компаний Qualcomm, Blackstone, Citigroup и Visa. Ожидается, что в ближайшие дни этот перечень расширится, так как руководители крупнейших корпораций ведут активную борьбу за возможность попасть в состав делегации, отмечает издание.
Представители администрации отметили, что основной целью визита является укрепление личных отношений Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, поэтому поездка будет сопровождаться меньшим количеством коммерческих анонсов, чем прошлогоднее турне президента по странам Персидского залива.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
ТехнологииБизнесКИТАЙПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинNvidiaAppleExxonСША
 
 
