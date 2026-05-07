https://1prime.ru/20260507/turtsija-869726965.html
Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией
Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией - 07.05.2026, ПРАЙМ
Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией
Власти Турции назвали дезинформацией утверждения о якобы невыгодности соглашения с Саудовской Аравией по строительству электростанций, подчеркнув, что проект... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T00:35+0300
2026-05-07T00:35+0300
2026-05-07T01:16+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
турция
саудовская аравия
анкара
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869726965.jpg?1778105805
АНКАРА, 7 мая – ПРАЙМ. Власти Турции назвали дезинформацией утверждения о якобы невыгодности соглашения с Саудовской Аравией по строительству электростанций, подчеркнув, что проект предусматривает инвестиции на 2 миллиарда долларов без затрат для Анкары. Согласно заявлению, в рамках соглашения в Турции планируется строительство солнечных электростанций мощностью 2 тысячи мегаватт в провинциях Сивас и Караман. По оценкам властей, вырабатываемой энергии будет достаточно для обеспечения потребностей примерно 2,1 миллиона домохозяйств. "Утверждения о том, что соглашение не содержит выгодных для Турции положений, являются попыткой манипулирования общественным мнением", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции. В заявлении отмечается, что финансирование проектов будет обеспечено инвестиционными компаниями и международными организациями, при этом "Турция не понесёт инвестиционных расходов". Также подчёркивается, что в проектах предусмотрено требование о локализации производства на уровне не менее 50%, а стоимость закупки электроэнергии станет одной из самых низких в истории страны. Власти добавили, что земельные участки под электростанции останутся в собственности Турции, а иностранные специалисты будут работать в соответствии с турецким законодательством. "Учитывая наличие официальных заявлений и подробностей соглашения, просим вас не обращать внимания на клеветнические кампании, направленные против инвестиций, которые будут способствовать обеспечению энергетической безопасности, развитию производства и укреплению экономики нашей страны", - говорится в заявлении.
турция
саудовская аравия
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, саудовская аравия, анкара
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Анкара
Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией
Турция назвала утверждения о невыгодности энергосделки с Саудовской Аравией дезинформацией
АНКАРА, 7 мая – ПРАЙМ. Власти Турции назвали дезинформацией утверждения о якобы невыгодности соглашения с Саудовской Аравией по строительству электростанций, подчеркнув, что проект предусматривает инвестиции на 2 миллиарда долларов без затрат для Анкары.
Согласно заявлению, в рамках соглашения в Турции планируется строительство солнечных электростанций мощностью 2 тысячи мегаватт в провинциях Сивас и Караман. По оценкам властей, вырабатываемой энергии будет достаточно для обеспечения потребностей примерно 2,1 миллиона домохозяйств.
"Утверждения о том, что соглашение не содержит выгодных для Турции положений, являются попыткой манипулирования общественным мнением", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В заявлении отмечается, что финансирование проектов будет обеспечено инвестиционными компаниями и международными организациями, при этом "Турция не понесёт инвестиционных расходов".
Также подчёркивается, что в проектах предусмотрено требование о локализации производства на уровне не менее 50%, а стоимость закупки электроэнергии станет одной из самых низких в истории страны.
Власти добавили, что земельные участки под электростанции останутся в собственности Турции, а иностранные специалисты будут работать в соответствии с турецким законодательством.
"Учитывая наличие официальных заявлений и подробностей соглашения, просим вас не обращать внимания на клеветнические кампании, направленные против инвестиций, которые будут способствовать обеспечению энергетической безопасности, развитию производства и укреплению экономики нашей страны", - говорится в заявлении.