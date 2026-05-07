Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией - 07.05.2026, ПРАЙМ
Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией
Власти Турции назвали дезинформацией утверждения о якобы невыгодности соглашения с Саудовской Аравией по строительству электростанций, подчеркнув, что проект... | 07.05.2026, ПРАЙМ
00:35 07.05.2026 (обновлено: 01:16 07.05.2026)
 
Турция опровергла сообщения о невыгодной энергосделке с Саудовской Аравией

АНКАРА, 7 мая – ПРАЙМ. Власти Турции назвали дезинформацией утверждения о якобы невыгодности соглашения с Саудовской Аравией по строительству электростанций, подчеркнув, что проект предусматривает инвестиции на 2 миллиарда долларов без затрат для Анкары.
Согласно заявлению, в рамках соглашения в Турции планируется строительство солнечных электростанций мощностью 2 тысячи мегаватт в провинциях Сивас и Караман. По оценкам властей, вырабатываемой энергии будет достаточно для обеспечения потребностей примерно 2,1 миллиона домохозяйств.
"Утверждения о том, что соглашение не содержит выгодных для Турции положений, являются попыткой манипулирования общественным мнением", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В заявлении отмечается, что финансирование проектов будет обеспечено инвестиционными компаниями и международными организациями, при этом "Турция не понесёт инвестиционных расходов".
Также подчёркивается, что в проектах предусмотрено требование о локализации производства на уровне не менее 50%, а стоимость закупки электроэнергии станет одной из самых низких в истории страны.
Власти добавили, что земельные участки под электростанции останутся в собственности Турции, а иностранные специалисты будут работать в соответствии с турецким законодательством.
"Учитывая наличие официальных заявлений и подробностей соглашения, просим вас не обращать внимания на клеветнические кампании, направленные против инвестиций, которые будут способствовать обеспечению энергетической безопасности, развитию производства и укреплению экономики нашей страны", - говорится в заявлении.
 
