Анкара опровергла сообщения о принятии Сирией торговых мер против Турции
Власти Турции назвали дезинформацией сообщения о том, что сезонные таможенные меры Сирии якобы направлены исключительно против турецкого импорта, и заявили о...
2026-05-07T20:21+0300
АНКАРА, 7 мая - ПРАЙМ. Власти Турции назвали дезинформацией сообщения о том, что сезонные таможенные меры Сирии якобы направлены исключительно против турецкого импорта, и заявили о росте товарооборота между странами. В администрации президента Турции отметили, что решения сирийского национального комитета по импорту и экспорту касаются поставок из всех стран, а не только из Турции. "Утверждения о том, что меры направлены исключительно против Турции, содержат дезинформацию", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. По данным властей, объем торговли между Турцией и Сирией в январе-апреле 2026 года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 миллиард 350 миллионов долларов. В заявлении также подчеркивается, что прошедшие в апреле в Стамбуле заседание совместного комитета по экономике и торговле Турция-Сирия и инвестиционный форум подтвердили стремление сторон развивать экономическое сотрудничество. Администрация Эрдогана призвала общественность не доверять "информационным операциям и черной пропаганде", направленным против отношений Турции с соседними государствами.
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о принятии Сирией торговых мер против Турции
