https://1prime.ru/20260507/tusk-869743167.html

Шаг Туска в отношении России вызвал удивление в Польше

Шаг Туска в отношении России вызвал удивление в Польше - 07.05.2026, ПРАЙМ

Шаг Туска в отношении России вызвал удивление в Польше

Премьер Польши Дональд Туск пытается заставить сограждан поверить в неизбежность войны с Россией, пишет Myśl Polska. "В рамках откровенно милитаристской... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T12:52+0300

2026-05-07T12:52+0300

2026-05-07T12:52+0300

дональд туск

польша

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск пытается заставить сограждан поверить в неизбежность войны с Россией, пишет Myśl Polska. "В рамках откровенно милитаристской пропаганды Туск внушает полякам мысль о неизбежности военного противостояния с Россией. Как и в 1939 году, Польше предлагается реализовать планы, разработанные в США, Лондоне и Париже", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Туск действует так же, как в 1940-х годы это делал Йозеф Геббельс, готовивший немцев к реализации плана "Барбаросса" — плана нападения Германии на СССР.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260506/ukraina-869709013.html

https://1prime.ru/20260505/shvetsiya-869675719.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд туск, польша, владимир путин, нато, в мире