На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад... | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Так он прокомментировал публикацию главы ЕК, в которой она заявила, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня."Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", — написал аналитик.Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако уже в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой, в результате чего погибли пять мирных жителей.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва вновь увидела, как Киев нарушает объявленные им самим перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима о мире продиктованы лишь попытками перехватить инициативу у России и тяжелой ситуацией ВСУ на линии фронта.По решению Владимира Путина Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласие Киева для прекращения огня не требуется.Ведомство также приняло во внимание угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать праздничные мероприятия последует удар по центру Киева.
Кошкович: заявление главы ЕК прозвучало как поддержка угроз Зеленского