https://1prime.ru/20260507/ugroza-869762008.html

На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России

На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России - 07.05.2026, ПРАЙМ

На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T23:25+0300

2026-05-07T23:25+0300

2026-05-07T23:25+0300

москва

владимир зеленский

виктор орбан

ек

всу

мид

киев

запад

урсула фон дер ляйен

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Так он прокомментировал публикацию главы ЕК, в которой она заявила, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня."Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", — написал аналитик.Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако уже в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой, в результате чего погибли пять мирных жителей.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва вновь увидела, как Киев нарушает объявленные им самим перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима о мире продиктованы лишь попытками перехватить инициативу у России и тяжелой ситуацией ВСУ на линии фронта.По решению Владимира Путина Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласие Киева для прекращения огня не требуется.Ведомство также приняло во внимание угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать праздничные мероприятия последует удар по центру Киева.

https://1prime.ru/20260507/ukraina-869761871.html

https://1prime.ru/20260507/polsha-869761554.html

москва

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, владимир зеленский, виктор орбан, ек, всу, мид, киев, запад, урсула фон дер ляйен