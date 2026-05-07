Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/ugroza-869762008.html
На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России
На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России - 07.05.2026, ПРАЙМ
На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T23:25+0300
2026-05-07T23:25+0300
москва
владимир зеленский
виктор орбан
ек
всу
мид
киев
запад
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Так он прокомментировал публикацию главы ЕК, в которой она заявила, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня."Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", — написал аналитик.Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако уже в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой, в результате чего погибли пять мирных жителей.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва вновь увидела, как Киев нарушает объявленные им самим перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима о мире продиктованы лишь попытками перехватить инициативу у России и тяжелой ситуацией ВСУ на линии фронта.По решению Владимира Путина Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласие Киева для прекращения огня не требуется.Ведомство также приняло во внимание угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать праздничные мероприятия последует удар по центру Киева.
https://1prime.ru/20260507/ukraina-869761871.html
https://1prime.ru/20260507/polsha-869761554.html
москва
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, владимир зеленский, виктор орбан, ек, всу, мид, киев, запад, урсула фон дер ляйен
МОСКВА, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕК, ВСУ, МИД, Киев, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен
23:25 07.05.2026
 
На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России

Кошкович: заявление главы ЕК прозвучало как поддержка угроз Зеленского

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной прозвучало как поддержка угроз Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию главы ЕК, в которой она заявила, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня.
Украинский флаг
"Никакого мира". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением
Вчера, 23:23
"Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", — написал аналитик.
Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ прекратят огонь со среды. Однако уже в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой, в результате чего погибли пять мирных жителей.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва вновь увидела, как Киев нарушает объявленные им самим перемирия. По ее словам, заявления главы киевского режима о мире продиктованы лишь попытками перехватить инициативу у России и тяжелой ситуацией ВСУ на линии фронта.
По решению Владимира Путина Минобороны объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласие Киева для прекращения огня не требуется.
Ведомство также приняло во внимание угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредило, что на любые попытки сорвать праздничные мероприятия последует удар по центру Киева.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
"Это неприемлемо". В Польше возмутились из-за событий во Львове
Вчера, 23:14
 
МОСКВАВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕКВСУМИДКиевЗАПАДУрсула фон дер Ляйен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала