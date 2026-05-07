"Ситуация тяжелая". В США сообщили об ударе Украины по Западу

Экономическое положение европейских стран значительно ухудшилось из-за конфликта на Украине, в котором они активно поддерживают Киев, такое мнение в эфире...

2026-05-07T07:11+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Экономическое положение европейских стран значительно ухудшилось из-за конфликта на Украине, в котором они активно поддерживают Киев, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. <…> Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы", — заявил профессор.По его мению, конфликт в Персидском заливе еще сильнее ухудшил положение европейских стран, возможно, нанося им еще больший ущерб. Ухудшение политических отношений с США также создает дополнительные сложности для Европы, подчеркнул Миршаймер.Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа всячески препятствует процессу дипломатического разрешения конфликта на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, поощряет Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца". В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.

