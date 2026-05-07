Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ситуация тяжелая". В США сообщили об ударе Украины по Западу - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/ukraina-869731869.html
"Ситуация тяжелая". В США сообщили об ударе Украины по Западу
"Ситуация тяжелая". В США сообщили об ударе Украины по Западу - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Ситуация тяжелая". В США сообщили об ударе Украины по Западу
Экономическое положение европейских стран значительно ухудшилось из-за конфликта на Украине, в котором они активно поддерживают Киев, такое мнение в эфире... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T07:11+0300
2026-05-07T07:11+0300
мировая экономика
украина
европа
киев
сергей лавров
владимир зеленский
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860256418_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_13d18f78ba3d112d4ff68ade2c49c192.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Экономическое положение европейских стран значительно ухудшилось из-за конфликта на Украине, в котором они активно поддерживают Киев, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. &lt;…&gt; Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы", — заявил профессор.По его мению, конфликт в Персидском заливе еще сильнее ухудшил положение европейских стран, возможно, нанося им еще больший ущерб. Ухудшение политических отношений с США также создает дополнительные сложности для Европы, подчеркнул Миршаймер.Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа всячески препятствует процессу дипломатического разрешения конфликта на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, поощряет Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца". В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
https://1prime.ru/20260506/ukraina-869701518.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860256418_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_f7f62480223f879ac13c32325b560e82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, киев, сергей лавров, владимир зеленский, мид
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД
07:11 07.05.2026
 
"Ситуация тяжелая". В США сообщили об ударе Украины по Западу

Профессор Миршаймер: Украина негативно сказалась на экономике Европы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе
Флаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Экономическое положение европейских стран значительно ухудшилось из-за конфликта на Украине, в котором они активно поддерживают Киев, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. <…> Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы", — заявил профессор.
По его мению, конфликт в Персидском заливе еще сильнее ухудшил положение европейских стран, возможно, нанося им еще больший ущерб. Ухудшение политических отношений с США также создает дополнительные сложности для Европы, подчеркнул Миршаймер.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа всячески препятствует процессу дипломатического разрешения конфликта на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, поощряет Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца". В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
"Они поражены". В США заговорили о выходе ЕС из конфликта на Украине
Вчера, 05:33
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала