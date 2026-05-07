Депутат Рады выступил с жестким предупреждением об Украине - 07.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260507/ukraina-869760038.html
Депутат Рады выступил с жестким предупреждением об Украине
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что Украина может столкнуться с потерей исторической и национальной идентичности из-за притока... | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что Украина может столкнуться с потерей исторической и национальной идентичности из-за притока мигрантов."Подобные процессы меняют города, культурную среду, рынок труда, семейную модель, общественные отношения и сам облик страны. Через 5–10 лет это может полностью изменить внешний и культурный вид многих украинских городов. Первый результат мы увидим уже через год. Это новые украинцы в роддомах и просто огромное количество новых семей", — высказался он.Дмитрук также усомнился в том, что Киеву удастся сохранить "культурное и цивилизационное ядро страны".Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%.Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года отметил, что Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации понадобится открыть границы для мигрантов из Азии.Член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что Киеву нужно ежегодно завозить 450-500 тысяч трудовых мигрантов для восстановления экономики страны. По его словам, уже есть примеры, когда предприятия на западе Украины приглашают на работу представителей из Бангладеша.
киев, украина, азия, дмитрий кулеба, рада
Киев, УКРАИНА, АЗИЯ, Дмитрий Кулеба, Рада
