"Это катастрофа". На Западе встревожились из-за ситуации на Украине - 07.05.2026, ПРАЙМ

Украинские госпитали превратились в очаг распространения опасных супербактерий, представляющих угрозу для европейских стран, пишет The I Paper. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T23:20+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Украинские госпитали превратились в очаг распространения опасных супербактерий, представляющих угрозу для европейских стран, пишет The I Paper."Украина сегодня — идеальный инкубатор для развития опасных инфекций, так называемых супербактерий. Они устойчивы ко многим распространенным антибиотикам, а иногда и ко всем сразу. Они смертельны и быстро распространяются. Самый тревожный вид — Klebsiella pneumoniae. По оценкам специалистов, в год эта бактерия убивает более 100 тысяч человек", — говорится в публикации.Как сообщила изданию микробиолог Киевского института молекулярной биологии и генетики Елена Мосинец, кризис усугубляется серьезной нехваткой финансирования и медикаментов в системе здравоохранения."Мои коллеги, обычные врачи, рассказывают, как им урезали зарплаты, у них нет нормальных антибиотиков. Даже в Киеве. А это, сами понимаете, катастрофа для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам", — отметила она.Как указывает The I Paper со ссылкой на соруководителя Центра исследований конфликтов и здоровья при Королевском колледже Лондона Ричарда Салливана, существует высокая вероятность распространения этих бактерий по другим странам, поскольку украинских раненых направляют на лечение в больницы по всей Европе.Ранее в апреле стало известно о массовом голоде среди украинских военных. В российских силовых структурах 23 апреля сообщили ПРАЙМ, что бойцы 14-й бригады ВСУ находились на позициях без воды, продовольствия, медикаментов и топлива, а многие теряли сознание.После появления в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине вспыхнул скандал. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что голод среди боевиков ВСУ на позициях носит системный характер, а не является единичным случаем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

