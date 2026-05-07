"Никакого мира". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Никакого мира". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением
23:23 07.05.2026
 
"Никакого мира". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением

Азаров: мир на Украине невозможен при власти Зеленского

Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине невозможно до тех пор, пока у власти остается Владимир Зеленский и его окружение, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Надежда остается на одно – народ Украины <…> все-таки поймет, что он защищает не Украину. Это самое главное! Он защищает коррупционный, воровской режим, который уже распродал Украину, жертвует миллионами жизней украинцев, а сам ничего общего с Украиной не имеет. Капиталы Зеленских, Цукерманов, Миндичей, равно как и их семьи, давным-давно находятся за рубежом", — отметил он.
По словам Азарова, будущее страны зависит от "здорового ядра" общества, которое должно взять ситуацию под контроль. В противном случае, считает политик, "никакого мира и мирного будущего у Украины не будет".
Срок полномочий Зеленского на посту президента истек 20 мая. Выборы главы государства на Украине в 2024 году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение голосования сейчас якобы "несвоевременно".
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине в настоящее время остаются Верховная рада и ее спикер.
