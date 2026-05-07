Песков ответил на вопрос о продаже российского бизнеса UniCredit
Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянским банком UniCredit пока не выносилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянским банком UniCredit пока не выносилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Итальянская банковская группа UniCredit планирует продать часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ и ожидает убытка в 3,3 миллиарда евро в результате сделки. "Никаких решений на этот счет пока не выносилось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разрешит ли президент РФ Владимир Путин такую сделку. Он отметил, что это сложный процесс принятия решений. "В ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов, тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация", - добавил Песков.
Песков: никаких решений по поводу продажи российского бизнеса UniCredit пока не выносилось