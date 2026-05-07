В ФАО заявили, что дефицит удобрений приведет к снижению урожайности - 07.05.2026, ПРАЙМ
В ФАО заявили, что дефицит удобрений приведет к снижению урожайности
2026-05-07T18:30+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
ормузский пролив
греция
испания
фао
оон
ес
18:30 07.05.2026
 
В ФАО заявили, что дефицит удобрений приведет к снижению урожайности

Цюй Дунъюй: дефицит удобрений из-за блокировки Ормуза приведет к снижению урожайности

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глобальный дефицит удобрений, вызванный блокировкой Ормузского пролива, приведет к снижению урожайности и сокращению поставок продовольствия во второй половине 2026 года и в 2027 году, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.
"Цюй Дунъюй сегодня подчеркнул, что глобальный дефицит удобрений, вызванный перебоями в работе Ормузского пролива, приведет к снижению урожайности и сокращению поставок продовольствия во второй половине 2026 года и в 2027 году", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФАО.
Там отмечается, что он выступил на министерской встрече стран MED9++. Группа EU Med (или MED9, Средиземноморская группа) - это альянс девяти стран ЕС со средиземноморского побережья, имеющих общую античную историю: Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Португалии, Словении, Франции и Хорватии.
В ходе выступления Цюй Дунъюй отметил, что нынешний кризис это "не только геополитический кризис, но и сбой в самой основе глобальной агропродовольственной системы". Он добавил, что Ормузский пролив стратегически важен, и перебои в морских перевозках через этот коридор уже приводят к ухудшению ситуации на рынке удобрений и росту цен на энергоносители. Это может иметь серьезные последствия для производства сельхозпродукции и цен на продовольствие, отмечается в публикации.
Цюй Дунъюй также напомнил, что сельское хозяйство работает по календарю, мероприятия из которого нельзя откладывать. Те же удобрения нужно использовать вовремя, иначе снизится урожайность. Так, задержка в поставках удобрений даже на несколько недель вынуждает фермеров сокращать их использование или не использовать их вообще.
Гендиректор ФАО подчеркнул, что ни одна страна не застрахована от кризиса, и обозначил приоритетные направления скоординированной работы. Так, в краткосрочной перспективе важно поддерживать цепочки поставок, развивая альтернативные торговые маршруты, избегать экспортных ограничений, поддерживать фермеров и защищать гуманитарные цепочки поставок.
В среднесрочной перспективе нужно усиливать диверсификацию источников удобрений и энергии, оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым экономикам. В долгосрочной перспективе Цюй Дунъюй отметил необходимость структурных преобразований для того, чтобы снизить зависимость от концентрированных маршрутов поставок, в том числе за счет инвестиций в устойчивое сельское хозяйство, возобновляемую энергетику, инновации в области удобрений, а также более надежные системы хранения и логистики.
