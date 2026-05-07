https://1prime.ru/20260507/urozhaynost-869754785.html

В ФАО заявили, что дефицит удобрений приведет к снижению урожайности

В ФАО заявили, что дефицит удобрений приведет к снижению урожайности - 07.05.2026, ПРАЙМ

В ФАО заявили, что дефицит удобрений приведет к снижению урожайности

Глобальный дефицит удобрений, вызванный блокировкой Ормузского пролива, приведет к снижению урожайности и сокращению поставок продовольствия во второй половине... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T18:30+0300

2026-05-07T18:30+0300

2026-05-07T18:30+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

ормузский пролив

греция

испания

фао

оон

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_35a7363680dcf430b9c3d00d8ca8697c.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глобальный дефицит удобрений, вызванный блокировкой Ормузского пролива, приведет к снижению урожайности и сокращению поставок продовольствия во второй половине 2026 года и в 2027 году, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй. "Цюй Дунъюй сегодня подчеркнул, что глобальный дефицит удобрений, вызванный перебоями в работе Ормузского пролива, приведет к снижению урожайности и сокращению поставок продовольствия во второй половине 2026 года и в 2027 году", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФАО. Там отмечается, что он выступил на министерской встрече стран MED9++. Группа EU Med (или MED9, Средиземноморская группа) - это альянс девяти стран ЕС со средиземноморского побережья, имеющих общую античную историю: Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Португалии, Словении, Франции и Хорватии. В ходе выступления Цюй Дунъюй отметил, что нынешний кризис это "не только геополитический кризис, но и сбой в самой основе глобальной агропродовольственной системы". Он добавил, что Ормузский пролив стратегически важен, и перебои в морских перевозках через этот коридор уже приводят к ухудшению ситуации на рынке удобрений и росту цен на энергоносители. Это может иметь серьезные последствия для производства сельхозпродукции и цен на продовольствие, отмечается в публикации. Цюй Дунъюй также напомнил, что сельское хозяйство работает по календарю, мероприятия из которого нельзя откладывать. Те же удобрения нужно использовать вовремя, иначе снизится урожайность. Так, задержка в поставках удобрений даже на несколько недель вынуждает фермеров сокращать их использование или не использовать их вообще. Гендиректор ФАО подчеркнул, что ни одна страна не застрахована от кризиса, и обозначил приоритетные направления скоординированной работы. Так, в краткосрочной перспективе важно поддерживать цепочки поставок, развивая альтернативные торговые маршруты, избегать экспортных ограничений, поддерживать фермеров и защищать гуманитарные цепочки поставок. В среднесрочной перспективе нужно усиливать диверсификацию источников удобрений и энергии, оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым экономикам. В долгосрочной перспективе Цюй Дунъюй отметил необходимость структурных преобразований для того, чтобы снизить зависимость от концентрированных маршрутов поставок, в том числе за счет инвестиций в устойчивое сельское хозяйство, возобновляемую энергетику, инновации в области удобрений, а также более надежные системы хранения и логистики.

https://1prime.ru/20260506/smi-869714847.html

ормузский пролив

греция

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, ормузский пролив, греция, испания, фао, оон, ес