Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/usa-869752845.html
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году - 07.05.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году
Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T17:29+0300
2026-05-07T17:41+0300
мировая экономика
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики Штатов, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray &amp; Christmas. Так, в январе-апреле американские компании уволили 300 749 сотрудников, из них 53 058 работников попали под сокращение по причине "рыночные условия". Таким образом, примерно каждый пятый американец потерял работу из-за слабого состояния экономики Штатов. При этом 52 187 сотрудников лишились работы из-за закрытия компаний, а 49 135 - из-за технологической оптимизации и развития искусственного интеллекта (ИИ). "Технологические компании продолжают объявлять о масштабных сокращениях и лидируют среди всех отраслей по количеству объявлений об увольнениях. При этом они часто объясняют это расходами на ИИ и инновации", - сказано в исследовании. Аналитики компании также отметили, что на рынок труда негативно влияют тарифные войны США и конфликт на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260507/neft-869734741.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, ближний восток
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
17:29 07.05.2026 (обновлено: 17:41 07.05.2026)
 
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году

В США каждый пятый сотрудник в 2026 году потерял работу из-за слабой экономики

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики Штатов, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.
Так, в январе-апреле американские компании уволили 300 749 сотрудников, из них 53 058 работников попали под сокращение по причине "рыночные условия". Таким образом, примерно каждый пятый американец потерял работу из-за слабого состояния экономики Штатов.
При этом 52 187 сотрудников лишились работы из-за закрытия компаний, а 49 135 - из-за технологической оптимизации и развития искусственного интеллекта (ИИ).
"Технологические компании продолжают объявлять о масштабных сокращениях и лидируют среди всех отраслей по количеству объявлений об увольнениях. При этом они часто объясняют это расходами на ИИ и инновации", - сказано в исследовании.
Аналитики компании также отметили, что на рынок труда негативно влияют тарифные войны США и конфликт на Ближнем Востоке.
Флаг США
США резко увеличили экспорт нефти и нефтепродуктов на мировой рынок
08:40
 
Мировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала