https://1prime.ru/20260507/usa-869752845.html
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году - 07.05.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году
Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T17:29+0300
2026-05-07T17:29+0300
2026-05-07T17:41+0300
мировая экономика
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики Штатов, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas. Так, в январе-апреле американские компании уволили 300 749 сотрудников, из них 53 058 работников попали под сокращение по причине "рыночные условия". Таким образом, примерно каждый пятый американец потерял работу из-за слабого состояния экономики Штатов. При этом 52 187 сотрудников лишились работы из-за закрытия компаний, а 49 135 - из-за технологической оптимизации и развития искусственного интеллекта (ИИ). "Технологические компании продолжают объявлять о масштабных сокращениях и лидируют среди всех отраслей по количеству объявлений об увольнениях. При этом они часто объясняют это расходами на ИИ и инновации", - сказано в исследовании. Аналитики компании также отметили, что на рынок труда негативно влияют тарифные войны США и конфликт на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260507/neft-869734741.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, ближний восток
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году
В США каждый пятый сотрудник в 2026 году потерял работу из-за слабой экономики
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики Штатов, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas.
Так, в январе-апреле американские компании уволили 300 749 сотрудников, из них 53 058 работников попали под сокращение по причине "рыночные условия". Таким образом, примерно каждый пятый американец потерял работу из-за слабого состояния экономики Штатов.
При этом 52 187 сотрудников лишились работы из-за закрытия компаний, а 49 135 - из-за технологической оптимизации и развития искусственного интеллекта (ИИ).
"Технологические компании продолжают объявлять о масштабных сокращениях и лидируют среди всех отраслей по количеству объявлений об увольнениях. При этом они часто объясняют это расходами на ИИ и инновации", - сказано в исследовании.
Аналитики компании также отметили, что на рынок труда негативно влияют тарифные войны США
и конфликт на Ближнем Востоке
.
США резко увеличили экспорт нефти и нефтепродуктов на мировой рынок