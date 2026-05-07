В США рассказали, из-за чего сотрудники теряли работу в 2026 году

Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики...

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компании в США с начала года уволили свыше 300 тысяч сотрудников, при этом каждый пятый из них терял работу из-за неудовлетворительного состояния экономики Штатов, выяснило РИА Новости, изучив данные аналитической компании в сфере занятости Challenger, Gray & Christmas. Так, в январе-апреле американские компании уволили 300 749 сотрудников, из них 53 058 работников попали под сокращение по причине "рыночные условия". Таким образом, примерно каждый пятый американец потерял работу из-за слабого состояния экономики Штатов. При этом 52 187 сотрудников лишились работы из-за закрытия компаний, а 49 135 - из-за технологической оптимизации и развития искусственного интеллекта (ИИ). "Технологические компании продолжают объявлять о масштабных сокращениях и лидируют среди всех отраслей по количеству объявлений об увольнениях. При этом они часто объясняют это расходами на ИИ и инновации", - сказано в исследовании. Аналитики компании также отметили, что на рынок труда негативно влияют тарифные войны США и конфликт на Ближнем Востоке.

