Минэнерго США хочет вести мониторинг активности Ирана в ядерной сфере
2026-05-07T18:07+0300
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что его ведомство намерено в будущем вести мониторинг активности Ирана в ядерной сфере и проводить диагностику ядерных материалов. "Да, да... Безусловно, это будет осуществляться командой минэнерго", - ответил Райт на вопрос ведущего Fox News о том, будет ли контроль за активностью Ирана в ядерной сфере осуществляться через минэнерго. Он добавил, что минэнерго намерено определить, какие ядерные материалы есть у Ирана и что США будут делать с материалами, если вывезут их за пределы исламской республики.
