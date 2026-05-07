Слабый рубль больше не нужен: Минфин выключил "красную кнопку"

Пауза, взятая Минфином в операциях на валютном рынке, продлилась всего два месяца вместо запланированных четырех. Причина досрочного возвращения — резкий скачок

2026-05-07T18:42+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пауза, взятая Минфином в операциях на валютном рынке, продлилась всего два месяца вместо запланированных четырех. Причина досрочного возвращения — резкий скачок нефтяных цен на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Насколько сильно это ослабит рубль и зачем властям понадобилось останавливать его укрепление — в материале "Прайм".Вернулись досрочноОперации по бюджетному правилу приостановили два месяца назад. Официальное объяснение — необходимость пересмотреть его параметры, в первую очередь базовую цену отсечения (в этом году — 59 долларов за баррель Urals).Однако фактически пауза потребовалась, чтобы дождаться, когда высокие нефтяные цены трансформируются в реальную экспортную выручку. В марте этого еще не было — до компаний доходили деньги от поставок по 40 долларов за баррель, и Минфину пришлось бы не покупать, а продавать валюту.Но к апрелю ситуация изменилась. Urals устойчиво закрепилась выше 100 долларов за баррель, появились сверхдоходы. И без бюджетного правила избыточный приток валюты создавал риски чрезмерного укрепления рубля, что бьет по экспортерам и бюджету.О возвращении сообщили в конце апреля, а в среду, 6 мая, Минфин раскрыл цифры: 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель. Объем покупок — 5,8 миллиарда в день.С учетом зеркальных действий Центробанка чистое ежедневное воздействие на рынок составит всего 1,18 миллиарда рублей. Этого явно недостаточно, чтобы изменить валютный баланс. Многие аналитики ожидали 15-20 миллиардов"Покупки валюты для Минфина всего лишь призваны сгладить рыночные колебания от возможного чрезмерного укрепления рубля в рамках майского налогового периода", — считает Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс".Умеренное ослаблениеРынок отреагировал моментально: доллар на межбанке поднялся с 74,9 до 75,5-75,6 рубля. То есть корректировка вверх, но незначительная.Дело в том, что само по себе возобновление операций не несет существенных рисков. Фактически речь идет о возвращении состояния до марта. Рубль поддерживают высокие цены на нефть и ключевая ставка.Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что в мае рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах: 73-78 — за доллар, 86-92 — за евро, 10,7-11,4 — за юань.Управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников дает более узкий прогноз — 74-77 за доллар."Нефтяные котировки остаются сверхкомфортными, экспорт растет. При деэскалации в Персидском заливе и макростабильности вполне вероятно движение доллара к нижней границе этого диапазона", — отмечает он.Консенсус-прогноз экспертов по итогам года не изменился: 80-85 за доллар. Все зависит как от геополитики, так и от внутренних факторов, в частности корректировки бюджетного правила.Слабый рубль уже невыгоденА ведь еще недавно были прогнозы 90-100 за доллар. Но слабый рубль перестал быть таким уж выгодным.Конфликт на Ближнем Востоке взвинтил цены на нефть в два раза и одновременно обнулил дисконт на российскую нефть. Деньги потекли в бюджет, невзирая на курс.В текущих макроэкономических условиях — нефть дороже цены отсечения по бюджетному правилу и сезонно сглаженная инфляция вблизи таргета — не стоит ожидать целенаправленных мер против рубля. Правительству и ЦБ этого не требуется."Помимо прочего, ослабление нацвалюты разгоняет инфляцию, борьба с которой сейчас в приоритете", — уточняет Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа-Капитал".Но и слишком крепкий рубль ни к чему. По мнению экспертов, "заградительная черта" — 75 за доллар. Новый баланс наконец найден, и на данный момент он весьма комфортен.Отражение в ценахУвеличение спроса на валюту со стороны Минфина традиционно корректирует рубль в сторону ослабления. А это вызывает подорожание импорта и, как следствие, рост потребительских цен. Однако здесь есть важные оговорки, указывает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков."За время экономических и политических потрясений уже отлажен механизм сдерживания цен на товары первой необходимости. Базовые продукты и социально значимые товары под защитой государства", — напоминает он.А вот импортная электроника, автомобили, отдельные категории непродовольственных товаров могут подорожать, но не сильно и не мгновенно.Все идет по плануНынешние действия Минфина — лишь инструмент тонкой настройки, а не "красная кнопка" для валютного рынка. Объемы покупок оказались в разы ниже ожиданий, значит, давление на рубль будет умеренным.Главный риск сейчас — геополитика. Деэскалация на Ближнем Востоке способна обрушить нефтяные котировки и сократить экспортную выручку.Но даже если Ормузский пролив откроют завтра, разрушенная инфраструктура и логистика не позволят вернуть цены на нефть к уровню января-февраля. Значит, рубль останется крепким.

