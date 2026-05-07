Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после дальнего похода - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/vladivostok-869728831.html
Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после дальнего похода
Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после дальнего похода - 07.05.2026, ПРАЙМ
Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после дальнего похода
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл во Владивосток после завершения дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T03:15+0300
2026-05-07T03:15+0300
экономика
владивосток
китай
азиатско-тихоокеанский регион
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869728831.jpg?1778112924
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл во Владивосток после завершения дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов" прибыл во Владивосток, завершив выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении. Отряд кораблей вышел из Владивостока в начале марта, посетил порт города Джакарта Республики Индонезия и порт города Циндао в Китае. В ходе деловых заходов российские военные моряки провели протокольные, спортивные и культурные мероприятия, а также конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Китая и Индонезии. За время похода корабли отряда прошли около 9 тысяч морских миль, семь морей и четыре пролива.
владивосток
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток, китай, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Владивосток, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион
03:15 07.05.2026
 
Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после дальнего похода

Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после завершения дальнего похода в АТР

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл во Владивосток после завершения дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов" прибыл во Владивосток, завершив выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении.
Отряд кораблей вышел из Владивостока в начале марта, посетил порт города Джакарта Республики Индонезия и порт города Циндао в Китае. В ходе деловых заходов российские военные моряки провели протокольные, спортивные и культурные мероприятия, а также конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Китая и Индонезии.
За время похода корабли отряда прошли около 9 тысяч морских миль, семь морей и четыре пролива.
 
ЭкономикаВладивостокКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала