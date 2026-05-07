Отряд кораблей ТОФ прибыл во Владивосток после дальнего похода

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл во Владивосток после завершения дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ.

2026-05-07T03:15+0300

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл во Владивосток после завершения дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов" прибыл во Владивосток, завершив выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении. Отряд кораблей вышел из Владивостока в начале марта, посетил порт города Джакарта Республики Индонезия и порт города Циндао в Китае. В ходе деловых заходов российские военные моряки провели протокольные, спортивные и культурные мероприятия, а также конференции по обмену опытом с военнослужащими военно-морских сил Китая и Индонезии. За время похода корабли отряда прошли около 9 тысяч морских миль, семь морей и четыре пролива.

