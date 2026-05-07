В аэропорту Внуково медики помогают ожидающим пассажирам
2026-05-07T18:42+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Медики аэропорта "Внуково", в котором уже почти 17 часов действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, помогают ожидающим пассажирам, рассказали в воздушной гавани. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в 01.41 мск. "Здравпункт аэропорта находится на втором этаже терминала А и принимает пассажиров с жалобами в круглосуточном режиме. Кроме того, медики обходят пассажиров, интересуются самочувствием и при необходимости оказывают медицинскую помощь на месте или наблюдают за динамикой состояния в здравпункте", - говорится в сообщении. Как рассказали во "Внуково", медпункт аэропорта оснащен современным оборудованием, здесь есть комнаты временного пребывания пациентов с душем и санузлом, специально оборудованные комнаты для оказания помощи маломобильным пассажирам, процедурный и перевязочный кабинеты, а также изолятор. "В ситуации долгого ожидания, как сегодня, наше внимание прежде всего необходимо детям и пассажирам старшего возраста с повышенным давлением или обострением хронических заболеваний", - сказал врач-терапевт высшей категории здравпункта аэропорта Юрий Кулаков, его слова приводятся в пресс-релизе.
