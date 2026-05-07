Курс юаня на Мосбирже в четверг стабилизируется в районе 10,95 рубля

2026-05-07T17:53+0300

дмитрий бабин

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг стабилизируется в районе 10,95 рубля с легкой тенденцией к повышению, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,92-11,01 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,84 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,60 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже в четверг стабилизируется около уровня 10,95 рубля, пытаясь подрасти. Перед длинными выходными в условиях геополитической неопределенности игроки рынка предпочитают выжидать. "Поддержку рублю продолжает оказывать увеличение притока иностранной валюты от экспорта благодаря сильному подорожанию нефти в предыдущие два месяца. Правда, это частично нивелируется фактором геополитики и санкциями. В то же время спрос на импорт остается относительно слабым из-за жестких денежно-кредитных условий. Однако ЦБ их постепенно смягчает. Совокупность действия этих факторов способствует стабильности курса рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,05% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск падала на 3,8%, до 97,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,9 пункта. Прогнозы В июне объемы покупок валюты на рынке в рамках бюджетного правила могут увеличиться, допускает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "По нашим оценкам, при текущих ценах на российскую нефть для этого есть основания. Но пока, как мы полагаем, курс юаня останется около отметки 11 рублей", - добавляет он. На краткосрочном горизонте юань останется в диапазоне 10,88–11,02 рубля, полагает Бабин. "Однако более вероятно, что в итоге юань перейдет к попыткам выйти из него вверх", - добавил он.

