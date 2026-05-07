Курс юаня на Мосбирже в четверг не изменился - 07.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в четверг не изменился
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг стабилизировался в районе 10,95 рубля и не изменился за день, следует из данных Московской биржи и... | 07.05.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
сша
ближний восток
наталья ващелюк
минфин
"бкс мир инвестиций"
"синара"
Курс юаня на Мосбирже в четверг не изменился

Курс юаня на Мосбирже в четверг не изменился и остался около 10,95 рубля

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг стабилизировался в районе 10,95 рубля и не изменился за день, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 10,95 рубля. Курсовой коридор составил 10,92-11,01 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,74 рубля.
В боковике
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг стабилизировался около уровня 10,95 рубля в узком коридоре. После вчерашнего решения Минфина по возобновлению операций на рынке его участники отыграли это и перед длинными выходными заняли выжидательную позицию.
"Предложение валюты комфортно и обеспечивается повышенными ценами на энергоносители, установившимися в начале весны. Спрос на иностранные деньги при этом по-прежнему малоактивный, что позволяет рублю чувствовать себя уверенно", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.13 мск снижалась на 0,6%, до 100,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 98,05 пункта.
Прогнозы
В мае ожидается рост волатильности на российском валютном рынке ввиду масштабных погашений валютных облигаций и возобновления покупок валюты Минфином, говорит Сергей Коныгин из банка "Синара".
Можно ожидать, что курс доллара в мае будет находиться в интервале 70-75 рублей, а не стремиться к 80 рублям, как предполагалось ранее, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Ситуация на валютном рынке также во многом будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и цен на нефть", - добавляет она.
Смирнов из "БКС Мир инвестиций" в конце текущей недели прогнозирует курс доллара в районе 74-76 рублей, юаня - 10,9-11,2 рубля.
