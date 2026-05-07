Эксперты рассказали, когда на Западе вырастет число работающих бедных
2026-05-07T06:16+0300
экономика
мировая экономика
запад
ближний восток
сша
антон табах
рэу им. г.в.плеханова
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Число работающих бедных - тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, - на Западе вырастет в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"Кризис на Ближнем Востоке может усугубить явление working poor в западных странах. Рост цен на топливо и его вторичные эффекты в первую очередь бьют по работающим бедным и низам среднего класса, которые не получают компенсации от своих правительств и не выигрывают за счет роста стоимости их активов", - полагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Он объяснил, что в Штатах транспортная система очень сильно зависит от цен на бензин, которые с начала ближневосточного конфликта выросли. А они, в свою очередь, транслируются в цены уже почти на все другие товары.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов отметил, что признаки усугубления феномена "работающих бедных" на Западе уже видны из-за высокого уровня инфляции.
"Если инфляция держится дольше, чем растут зарплаты, то возникает ситуация: формально занятость есть, но реальное благосостояние падает. Это особенно заметно в нижних доходных группах", - пояснил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне нефтедобычи. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
