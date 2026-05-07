Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, когда на Западе вырастет число работающих бедных - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/zapad-869731034.html
Эксперты рассказали, когда на Западе вырастет число работающих бедных
Эксперты рассказали, когда на Западе вырастет число работающих бедных - 07.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, когда на Западе вырастет число работающих бедных
Число работающих бедных - тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, - на Западе вырастет в случае... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T06:16+0300
2026-05-07T06:16+0300
экономика
мировая экономика
запад
ближний восток
сша
антон табах
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869731034.jpg?1778123801
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Число работающих бедных - тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, - на Западе вырастет в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты. "Кризис на Ближнем Востоке может усугубить явление working poor в западных странах. Рост цен на топливо и его вторичные эффекты в первую очередь бьют по работающим бедным и низам среднего класса, которые не получают компенсации от своих правительств и не выигрывают за счет роста стоимости их активов", - полагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Он объяснил, что в Штатах транспортная система очень сильно зависит от цен на бензин, которые с начала ближневосточного конфликта выросли. А они, в свою очередь, транслируются в цены уже почти на все другие товары. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов отметил, что признаки усугубления феномена "работающих бедных" на Западе уже видны из-за высокого уровня инфляции. "Если инфляция держится дольше, чем растут зарплаты, то возникает ситуация: формально занятость есть, но реальное благосостояние падает. Это особенно заметно в нижних доходных группах", - пояснил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне нефтедобычи. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
запад
ближний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, ближний восток, сша, антон табах, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Антон Табах, РЭУ им. Г.В.Плеханова
06:16 07.05.2026
 
Эксперты рассказали, когда на Западе вырастет число работающих бедных

Эксперты: число работающих бедных на Западе вырастет в случае конфликта на Ближнем Востоке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Число работающих бедных - тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, - на Западе вырастет в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты.
"Кризис на Ближнем Востоке может усугубить явление working poor в западных странах. Рост цен на топливо и его вторичные эффекты в первую очередь бьют по работающим бедным и низам среднего класса, которые не получают компенсации от своих правительств и не выигрывают за счет роста стоимости их активов", - полагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Он объяснил, что в Штатах транспортная система очень сильно зависит от цен на бензин, которые с начала ближневосточного конфликта выросли. А они, в свою очередь, транслируются в цены уже почти на все другие товары.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов отметил, что признаки усугубления феномена "работающих бедных" на Западе уже видны из-за высокого уровня инфляции.
"Если инфляция держится дольше, чем растут зарплаты, то возникает ситуация: формально занятость есть, но реальное благосостояние падает. Это особенно заметно в нижних доходных группах", - пояснил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне нефтедобычи. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
ЭкономикаМировая экономикаЗАПАДБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШААнтон ТабахРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала