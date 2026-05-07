"Ущерб уже огромен". На Западе сообщили о новом скандале с главой режима - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Ущерб уже огромен". На Западе сообщили о новом скандале с главой режима
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Из-за новых разоблачительных данных о бизнесмене Тимуре Миндиче и секретаре СНБО Украины Рустеме Умерове Владимир Зеленский попал в эпицентр коррупционного скандала, сообщает газета Berliner Zeitung.
"Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. <…> Сейчас внимание <…> сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. <…> Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. <…> Новые пленки <…> свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки", — говорится в статье.
По мнению авторов материала, Умеров, вероятно, будет вынужден уйти со своей должности.
"Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос — будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости", — отмечает издание.
В конце апреля издание "Украинская правда" представила новые данные о расследовании, проводимом НАБУ. В его рамках бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с тогдашним министром обороны Украины, ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.
