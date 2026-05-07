https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869729611.html

"Ущерб уже огромен". На Западе сообщили о новом скандале с главой режима

"Ущерб уже огромен". На Западе сообщили о новом скандале с главой режима - 07.05.2026, ПРАЙМ

"Ущерб уже огромен". На Западе сообщили о новом скандале с главой режима

Из-за новых разоблачительных данных о бизнесмене Тимуре Миндиче и секретаре СНБО Украины Рустеме Умерове Владимир Зеленский попал в эпицентр коррупционного... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T04:16+0300

2026-05-07T04:16+0300

2026-05-07T04:17+0300

украина

запад

владимир зеленский

набу

рустем умеров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Из-за новых разоблачительных данных о бизнесмене Тимуре Миндиче и секретаре СНБО Украины Рустеме Умерове Владимир Зеленский попал в эпицентр коррупционного скандала, сообщает газета Berliner Zeitung."Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. <…> Сейчас внимание <…> сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. <…> Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. <…> Новые пленки <…> свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки", — говорится в статье.По мнению авторов материала, Умеров, вероятно, будет вынужден уйти со своей должности."Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти. Единственный вопрос — будет ли возможный уход в этот раз воспринят как чистка или признание структурной слабости", — отмечает издание.В конце апреля издание "Украинская правда" представила новые данные о расследовании, проводимом НАБУ. В его рамках бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с тогдашним министром обороны Украины, ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты.

https://1prime.ru/20260503/miroshnik-869643896.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский, набу, рустем умеров