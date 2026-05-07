"Под давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского

2026-05-07T05:38+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Влияние конфликта в Персидском заливе усугубило проблемы с поставками оружия на Украину, но Соединенные Штаты не планируют поддерживать Киев в этом отношении, об этом в эфире YouTube-канала рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. <…> США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом", — заявил эксперт.Bloomberg 10 марта сообщило, что война на Ближнем Востоке вызывает критический дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot в Киеве, поскольку интенсивное отражение иранских атак быстро исчерпывает мировые запасы этих систем.Ранее в январе глава киевского режима выразил недовольство, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены в Украину из-за неуплаченного Европой взноса по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает ускоренные поставки вооружений через взносы от стран НАТО.Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием западными странами не способствует переговорам и окажет негативное влияние.

