Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Под давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869730502.html
"Под давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского
"Под давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Под давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского
Влияние конфликта в Персидском заливе усугубило проблемы с поставками оружия на Украину, но Соединенные Штаты не планируют поддерживать Киев в этом отношении,... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:38+0300
2026-05-07T05:39+0300
украина
киев
ближний восток
сергей лавров
нато
цру
bloomberg
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Влияние конфликта в Персидском заливе усугубило проблемы с поставками оружия на Украину, но Соединенные Штаты не планируют поддерживать Киев в этом отношении, об этом в эфире YouTube-канала рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. &lt;…&gt; США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом", — заявил эксперт.Bloomberg 10 марта сообщило, что война на Ближнем Востоке вызывает критический дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot в Киеве, поскольку интенсивное отражение иранских атак быстро исчерпывает мировые запасы этих систем.Ранее в январе глава киевского режима выразил недовольство, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены в Украину из-за неуплаченного Европой взноса по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает ускоренные поставки вооружений через взносы от стран НАТО.Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием западными странами не способствует переговорам и окажет негативное влияние.
https://1prime.ru/20260506/zelenskiy-869726189.html
украина
киев
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, ближний восток, сергей лавров, нато, цру, bloomberg, владимир зеленский
УКРАИНА, Киев, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров, НАТО, ЦРУ, Bloomberg, Владимир Зеленский
05:38 07.05.2026 (обновлено: 05:39 07.05.2026)
 
"Под давлением". В США заявили об ухудшении положения Зеленского

Аналитик Джонсон: США не поставят Зеленскому ни перехватчики, ни ударные ракеты

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Влияние конфликта в Персидском заливе усугубило проблемы с поставками оружия на Украину, но Соединенные Штаты не планируют поддерживать Киев в этом отношении, об этом в эфире YouTube-канала рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. <…> США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом", — заявил эксперт.
Bloomberg 10 марта сообщило, что война на Ближнем Востоке вызывает критический дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot в Киеве, поскольку интенсивное отражение иранских атак быстро исчерпывает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима выразил недовольство, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены в Украину из-за неуплаченного Европой взноса по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает ускоренные поставки вооружений через взносы от стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием западными странами не способствует переговорам и окажет негативное влияние.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
"Надоел уже". На Западе резко осадили Зеленского
Вчера, 23:33
 
УКРАИНАКиевБЛИЖНИЙ ВОСТОКСергей ЛавровНАТОЦРУBloombergВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала