Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фокус удара". На Украине выступили с признанием о состоянии Зеленского - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869762178.html
"Фокус удара". На Украине выступили с признанием о состоянии Зеленского
"Фокус удара". На Украине выступили с признанием о состоянии Зеленского - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Фокус удара". На Украине выступили с признанием о состоянии Зеленского
Попытки проигнорировать новые материалы НАБУ по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не позволят киевскому режиму избежать последствий... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T23:29+0300
2026-05-07T23:29+0300
общество
украина
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Попытки проигнорировать новые материалы НАБУ по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не позволят киевскому режиму избежать последствий коррупционного скандала, пишет "Страна.ua"."Скандал незаметно уже вряд ли пройдет. Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на президента и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений", — говорится в публикации.Как отмечает "Страна.ua", "фокус удара" направлен по ближайшему окружению главы киевского режима — секретарю СНБО Рустему Умерову, директору студии "Квартал-95" и давнему другу Зеленского Сергею Шефиру, а также бывшему руководителю офиса президента Андрею Ермаку.В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные расследования НАБУ. Согласно этим материалам, фигурирующий в деле бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда пост министра обороны Украины, а теперь секретаря СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в оборонной сфере.
https://1prime.ru/20260507/ugroza-869762008.html
https://1prime.ru/20260507/ukraina-869761871.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, владимир зеленский, набу
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ
23:29 07.05.2026
 
"Фокус удара". На Украине выступили с признанием о состоянии Зеленского

"Страна.ua": скандал с "пленками Миндича" ударил по Зеленскому

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Попытки проигнорировать новые материалы НАБУ по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не позволят киевскому режиму избежать последствий коррупционного скандала, пишет "Страна.ua".
"Скандал незаметно уже вряд ли пройдет. Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на президента и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений", — говорится в публикации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
На Западе встревожились после слов фон дер Ляйен о России
Вчера, 23:25
Как отмечает "Страна.ua", "фокус удара" направлен по ближайшему окружению главы киевского режима — секретарю СНБО Рустему Умерову, директору студии "Квартал-95" и давнему другу Зеленского Сергею Шефиру, а также бывшему руководителю офиса президента Андрею Ермаку.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные расследования НАБУ. Согласно этим материалам, фигурирующий в деле бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда пост министра обороны Украины, а теперь секретаря СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в оборонной сфере.
Украинский флаг
"Никакого мира". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением
Вчера, 23:23
 
ОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала