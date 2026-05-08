https://1prime.ru/20260508/aeroport--869774028.html
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА - 08.05.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Грозный (Северный) имени... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T10:37+0300
2026-05-08T10:37+0300
2026-05-08T10:37+0300
бизнес
россия
грозный
ростов-на-дону
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865473069_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_b6f03b6b1dc4498fd647b7f8471fef5b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова. "Семь рейсов отложено, в том числе из Москвы, Ташкента и чартерные, из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России", — сообщили в пресс-службе. Работа 13 аэропортов юга России, в том числе Грозного, приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс РФ.
https://1prime.ru/20260508/reys-869773733.html
грозный
ростов-на-дону
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865473069_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f93dc57aff13796bb5f9e8e99b3fb089.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, грозный, ростов-на-дону, москва
Бизнес, РОССИЯ, Грозный, РОСТОВ-НА-ДОНУ, МОСКВА
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки украинских БПЛА на Ростов-на-Дону