Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА - 08.05.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА
2026-05-08T10:37+0300
бизнес, россия, грозный, ростов-на-дону, москва
10:37 08.05.2026
 
Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА

ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Семь рейсов отложено, в том числе из Москвы, Ташкента и чартерные, из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России", — сообщили в пресс-службе.
Работа 13 аэропортов юга России, в том числе Грозного, приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс РФ.
