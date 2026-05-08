Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА

2026-05-08T10:37+0300

ГРОЗНЫЙ, 8 мая — ПРАЙМ. Аэропорт Грозного отложил семь рейсов из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова. "Семь рейсов отложено, в том числе из Москвы, Ташкента и чартерные, из-за попадания украинских БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России", — сообщили в пресс-службе. Работа 13 аэропортов юга России, в том числе Грозного, приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс РФ.

