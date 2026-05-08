Доля российских овощей в магазинах достигла 90 процентов, сообщили в АКОРТ

2026-05-08T12:51+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Доля овощей борщевого набора - картофеля, свеклы, моркови, лука и белокочанной капусты - российского производства на полках ритейлеров достигла 90%, выяснили для РИА Новости в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "Доля отечественных овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Существенное снижение доли импорта по сравнению с прошлым годом зафиксировано по всей линейке - картофелю, свекле, моркови, луку и белокочанной капусте", - говорится в сообщении. Наиболее заметная динамика - по картофелю. За год доля его импорта на полке сократилась почти вдвое и сейчас составляет не более 15-18% от общего ассортимента. Импорт поступает преимущественно из Египта, Белоруссии и Азербайджана. В объеме продаж доля отечественного картофеля еще выше. В торговых сетях представлено до 20 товарных позиций картофеля - белого и красного, весового и фасованного, в том числе картофель для варки, для жарки, йодированный и "бэби". В категориях свеклы, моркови и репчатого лука основной объем поставок также обеспечивают российские производители. Так, свекла на полках сетей в начале мая полностью отечественная, а доля отечественной моркови и репчатого лука выросла до 90%. При этом основной поставщик импортной моркови - Белоруссия. В торговых сетях представлено от 3 до 5 товарных позиций моркови и от 3 до 14 позиций репчатого лука. В категории белокочанной капусты на отечественную продукцию приходится 75% ассортимента. Поставки импортной капусты обеспечивает Узбекистан - в основном это молодая капуста, которая временно дополняет полку до момента, пока не начнутся новые поставки от российских производителей. "Торговые сети системно работают с российскими овощеводами и помогают фермерам расширять сбыт в федеральную розницу. Для этого используется широкий набор инструментов: агроконтракты с авансированием будущего урожая и гарантированными объемами закупок, сотрудничество с малыми и средними фермерскими хозяйствами через агроагрегаторы, работа с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами", - отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, эти механизмы делают сбыт отечественной продукции предсказуемым как для крупных хозяйств, так и для небольших фермерских объединений, и обеспечивают устойчивое присутствие российских овощей на полке круглый год.

